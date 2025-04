Diétás húsvéti menü: avokádóval és görög joghurttal töltött tojás

A húsvét 2025-ös ünnepének is fontos eleme a töltött tojás, de ha idén valami könnyedebb, mégis finom alternatívát szeretnél, ne keress tovább! Az avokádó és a görög joghurt nemcsak egészségesebb húsvéti menüvariáció, de frissítően új ízt is ad ennek a hagyományos előételnek. Búcsút inthetsz a zsíros majonéznek – és ezzel a változattal a lelkiismeret-furdalásnak is. Ideális választás azoknak, akik figyelnek a vonalaikra, de nem akarnak lemondani a klasszikus ízekről. Ez az ínycsiklandó töltött tojás vendégvárónak is szuper, hiszen nemcsak mutatós, de tápláló is.

Húsvét 2025: könnyed, ízletes és még egészséges is – ez az avokádós töltött tojás tökéletes választás, ha idén diétásabb húsvéti menüre vágysz

A húsvét 2025-ben szólhat a diétáról, de nem kell lemondanod a finom ízekről: avokádós-görög joghurtos töltött tojás

Hozzávalók (6 adaghoz)

6 nagy tojás

1 érett avokádó

2 evőkanál natúr görög joghurt

1 teáskanál friss lime- vagy citromlé

Só és bors ízlés szerint

Opcionális: csipet füstölt paprika, snidling vagy chilipehely a díszítéshez

Elkészítése