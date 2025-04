Vegán répatorta húsvétra – Egészséges és ínycsiklandó választás az ünnepi asztalra

- Kenj ki három 15 cm átmérőjű tortaformát kókuszolajjal. Oszd el a masszát a formákban, és jól nyomkodd bele. Érdemes késsel végigmenni a forma szélén, hogy a sütés után könnyebben kijöjjön a torta.

Sütés és díszítés

- Süsd a tortát 160 °C-on kb. 80 percig. Akkor van kész, ha egy hústűt vagy fapálcát a közepébe szúrva már nem ragad rá tészta. Hagyd teljesen kihűlni a tortát, majd óvatosan vedd ki a formából.

- A krémhez olvaszd meg a kókuszolajat alacsony hőfokon, csak addig, amíg folyékonnyá válik (de ne forrósítsd túl!).

- Csepegtesd le a beáztatott kesudiót, majd tedd turmixgépbe a többi hozzávalóval együtt (a meleg, de nem forró kókuszolajat is beleértve).

- Turmixold simára a hozzávalókat, amíg lágy, krémes állagú masszát nem kapsz.

- Kend meg az első tortalapot a krémmel, majd helyezd rá a másodikat, mintha egy nagy szendvicset készítenél. Újra kend meg a tetejét, majd jöhet a harmadik tortalap.

- A torta oldalait is vond be a krémmel, majd egy simítóval vagy spatulával egyengesd el. Díszítsd kedved szerint friss gyümölcsökkel, vagy durvára tört dióval.