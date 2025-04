Ez a tojáslikőrös kosárka olyan finom, hogy biztosan elkérik a vendégek a receptjét

A tojáslikőrös kosárka tökéletes választás lehet 2025 húsvétjára vagy bármilyen különleges alkalomra, amikor valami elegáns, mégis házias finomsággal szeretnénk meglepni vendégeinket. A roppanós, diós omlós tészta és a selymes, habos krém harmóniája minden falatban ünnepi hangulatot idéz, ráadásul a kosárkák akár előző nap is elkészíthetők, így időt spórolhatunk az utolsó pillanatokra.

Húsvét 2025: az ünnep különegessé teheti ez a korsárka

Forrás: Fanny magazin

Húsvét 2025: a tojáslikőrös kosárka receptje

Hozzávalók:

a tésztához: 180 g liszt, plusz a nyújtáshoz, 120 g darált dió, 150 g vaj + a formákhoz, 2 db tojássárgája, 2 ek kristálycukor

A krémhez: 400 g mascarpone, 120 ml tojáslikőr, porcukor, 200 ml cukrozatlan habtejszín

A díszítéshez: ostyavirágok

Mor­zsol­juk el a kis kockákra vágott hideg vajjal, majd adjuk hozzá a tojássárgáját, a cukrot és evőkanalanként annyi hideg vizet, hogy sima tésztát gyúrhassunk belőle. Formázzuk gombóccá, és folpakba csomagolva tegyük be a hűtőbe 30 percre. Lisztezett felületen nyújtsuk ki 4-5 mm vékonyra, szúrjunk ki belőle 10 db 10 cm átmérőjű kört. Nyomkod­juk ezeket a kivajazott kosárkaformákba, a túllógó részeket vágjuk le, az aljukat villával szurkáljuk meg. Toljuk be a 180 fokra előmelegített sütőbe 10-12 percre a kosárkákat, majd vegyük ki, és hagyjuk langyosra hűlni. Fordít­suk ki őket a formából, és várjuk meg, hogy teljesen kihűljenek. A krémhez a mascarponét keverjük simára a tojáslikőrrel. Ha szükséges, adhatunk hozzá egy kevés porcukrot is. A tejszínt verjük kemény habbá, és forgassuk a mascarponéba. Kanalazzuk habzsákba a krémet, és nyomjuk a tésztakosárkákba. Te­gyük be a sütiket a hűtőbe 30 percre, majd ostyavirágokkal díszítve kínáljuk.

Elkészítési idő: 50 perc + hűtés