5 húsvéti mocktail, amitől garantáltan nem fordulsz le az asztalról

Húsvét: sonka, kalács, tojáshegyek… és a jó öreg kérdés: “Na, iszol valamit?” A válasz legtöbbször egy pálinka, bor, vagy valami olyan ital, amitől estére garantált a délutáni kómázás a sarokkanapén. De mi lenne, ha idén egy picit másképp tolnánk? Olyan italokat mutatunk, amik nemcsak ízletesek, hanem abszolút alkoholmentesek is – ezeket hívják mocktailoknak.

Húsvéti mocktailok, hogy könnyen menjen a húsvét másnap is.

Mi az a mocktail, és miért jó neked?

A mocktail a „mock” (utánzat) és a „cocktail” szerelemgyereke – azaz koktél, de alkohol nélkül. Cuki, nem? Az utóbbi években hatalmasat ment a trend, hiszen egyre többen választják a józan, de stílusos bulizást, vagy csak simán szeretnék elkerülni a másnapi „hol vagyok és miért miért nincs meg a telefonom?” érzést.

Most pedig jöjjön az 5 legmenőbb húsvéti mocktail recept – egyenesen az Instagram szupersztárjától, a The Mindful Mocktail oldaláról, aki nemcsak látványosan készíti az italokat, de még azt is elérte, hogy vágyjunk egy pohár spenótos uborkás varázslatra.

1. Mandarin Mojito – A tavasz pezsgő íze

Hozzávalók:

½ lime

Friss mentalevelek

1 teáskanál juharszirup

½ mandarin/narancs leve

Szódavíz

Jég

Elkészítés:

A lime-ot és a mentaleveleket egy pohárban összetörjük, hogy kiadják minden jójukat. Hozzáadjuk a juharszirupot és a mandarin levét, majd jégkockákat dobunk rá, és szódával felöntjük. Egy kis extra mentalevél a tetejére, és kész is a frissítő húsvéti üdvözlet.

Miért szeretjük?

Ez az ital úgy hozza a klasszikus mojito hangulatot, hogy közben nem kell attól tartanod, hogy anyósod rajtakap, amint másodszorra is az italos üvegekhez nyúlsz.

2. Grapefruit & Rozmaring Spritz – A kifinomult ízlelőbimbóknak

Hozzávalók:

Grapefruitlé

Rozmaringág

Szódavíz

Jég

Elkészítés:

Egy rozmaringszálat dörzsöljünk meg, hogy kiengedje az illatát. Dobd egy pohárba jéggel együtt, öntsd rá a grapefruitlevet, és hígítsd szódával.

Miért szeretjük?

Ha szereted, ha egy ital kicsit fanyar, kicsit fűszeres, de közben olyan elegáns, hogy szinte franciául köszön, ez lesz a te italod.

3. Citrusos Kombucha Cooler – A gyomor barátja

Hozzávalók:

Citromlé

Narancslé

Természetes kombucha

Jég

Citromkarika díszítésnek

Elkészítés:

Keverd össze a citrom- és narancslevet, öntsd fel kombuchával, dobj bele jégkockát, és koronázd meg egy szelet citrommal.

Miért szeretjük?

Egyrészt bubis, másrészt probiotikus, harmadrészt csodaszép. Ha a húsvéti menüt túltoltad, ez a kombucha megnyugtatja a gyomrod, de még a lelkedet is.

4. Zöld Újjászületés – Uborka, lime és spenót shake

Hozzávalók:

½ uborka

½ lime leve

Egy marék spenót

Szénsavas víz

Méz vagy juharszirup (ízlés szerint)

Jég

Elkészítés:

Turmixold össze az uborkát, spenótot, lime levét és egy kis mézet. Szűrd le, majd öntsd jégre, és töltsd fel bubis vízzel.

Miért szeretjük?

Zöld, egészséges, és ha ránézel, azt mondja: „Én vagyok a tavasz első kortya.” Ha eddig azt hitted, a spenótot csak főzelék formájában lehet túlélni, ez az ital meggyőz az ellenkezőjéről.

5. Fűszeres Alma Mule – Az édes és csípős találkozása

Hozzávalók:

• Almalé

• Limelé

• Friss gyömbér (reszelve vagy szeletelve)

• Szódavíz vagy gyömbérsör

• Fahéjrúd (díszítéshez)

Elkészítés:

Az almalét és a lime levét összekeverjük egy kis frissen reszelt gyömbérrel, majd felöntjük gyömbérsörrel vagy bubis vízzel. Egy fahéjrúd a tetejére, és már kortyolhatod is.