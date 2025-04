Így melegítsd fel a maradék sült krumplit, hogy az ropogós maradjon: ez a titka

3. Elfelejted beáztatni a krumplit

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, a házi sült krumpli egyik legnagyobb hibája, ha ezt a lépést kihagyjuk. Ha nem áztatod be a krumplit, szottyos sült krumplit kapsz a kívánt ropogós krumpli helyett, miközben a belseje is puha marad.

Azok a krumplik, amiket nem áztatnak be, túl sok keményítőt tartalmaznak, ami megakadályozza, hogy megfelelően ropogósra süljenek. Ezért fontos, hogy előre tervezz, és hagyj elég időt a beáztatásra.

Legalább két-három órát érdemes hagyni, de akár már előző este is felszeletelheted, és egy éjszakán át a hűtőben is áztathatod. Mivel vízbe kerültek, nem kell attól tartanod, hogy a krumpli elsötétül a vágás után. A beáztatott krumpli nemcsak tökéletesen ropogós lesz, hanem a belső része is gyönyörűen puha és légies marad.

4. Nem kétszer sütöd a krumplit

A sült krumpli elkészítésekor gyakori hiba, ha csak egyszer sütjük. Sokan nem tudják, hogy sokkal jobb és ízletesebb lesz a végeredmény, ha kétszer sül. Ha csak egyszer sütöd meg a krumplit, nem fogja elérni a maximális ropogósságot. Túl sok víz marad benne, ami megakadályozza, hogy szépen megpiruljon és ropogósra süljön. Másrészt, ha kétszer sütöd meg, az első sütés során a felesleges víz elpárolog. Így a második sütés során már tökéletesen ropogós sült krumpli lesz a végeredmény.

A kétszeri sütés során az első sütéshez alacsonyabb olajhőmérséklet (kb. 120 °C) szükséges, hogy a víz elpárologjon, míg a második sütéshez emeld meg a hőmérsékletet kb. 175 °C-ra.

Ha az olaj nem elég forró, akkor a krumpli nem fog eléggé ropogósra sülni.

5. A maradék sült krumpli elpazarlása

Ha már időt szántál arra, hogy házi sült krumplit készíts, ne hagyd, hogy kárba vesszen. Előfordulhat, hogy túl sokat készítesz, és megmarad. A maradék sültkrumpli hűtőben három napig eltartható, de az, hogyan csomagolod, meghatározza, mennyire marad friss. Hagyj időt a krumplinak kihűlni, majd tedd légmentesen záródó edénybe. Egy papírtörlővel is megakadályozhatod a felesleges nedvesség felhalmozódását, hogy a krumpli minél ropogósabb maradjon. A legjobb, ha pár napon belül elfogyasztod, hogy ne romoljon meg.

Ha újra fel szeretnéd melegíteni, ne tedd a mikróba mert nagyon csalódni fogsz. A legjobb, ha légkeveréses sütőben vagy sütőben melegíted, így egyenletesen felmelegednek, miközben ismét ropogósak lesznek.

Egy másik, bár hosszadalmasabb mód, ha pár percre ismét a forró olajba teszed őket.