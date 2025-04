Nem is olasz? A tészta története csavarosabb, mint a fussili

Az olasz tészta messze földön híres, így sokan hozzájuk kötik az ételt. Tésztaételek azonban több korai civilizáció konyhájának is szerves részét képezték, amiről számos történelmi forrás árulkodik. Barangoljuk be együtt a tészta történetének főbb fejezeteit!

Sokáig tartotta magát a mítosz, hogy a tészta története Marco Polo utazásaival kezdődött. Ez lenne az igazság?

Forrás: Getty Images

Hogyan került a tészta Itáliába? Az olasz tészta eredete

A legelterjedtebb elképzelés szerint kínai utazásairól Marco Polo hozott tésztát Itáliába a 13. század végén, hogy aztán az olasz csizma emblematikus gasztronómiai termékévé nemesedjen. Ezt az állítást azonban erősen megkérdőjelezi az olasz konyha egyik legnagyobb szakértője.

Ugyanis tésztaszerű ételek már jóval a középkor előtt megjelentek több, egymástól független civilizációban.

Mit mondanak a történelmi források a tészta eredetéről?

Hogyha a tésztafőzés legkorábbi emlékeit szeretnénk megtalálni, akkor Kínában érdemes kezdeni a keresést: itt fedezték fel azt 4000 éves tálnyi kölestésztát, amit a legrégebbi tésztaételnek tartanak. Ez jóval azelőtt volt, hogy a gabona a régió alapvető mezőgazdasági terménye lett volna. Az i. e. 220-206-os évből származó források már változatos gabonákból készült tésztákról és modernebb eljárásokról számol be.

Azonban a Közel-Kelet is fontos fejezetet kapott a tészta történetében: a kereskedelemből élő, sivatagi arabok gyakran egy „itriyya” nevű könnyen szállítható szárított tésztáról tesz említést, ami kereskedők révén később Szicíliába is eljutott. Egy perzsa feljegyzés ezen kívül egy cérnametéltet idéző főtt tésztát is említ.

A Római Birodalomban kedvelt volt egy lagana nevű étel, mely a mai lasagnához hasonló lapos tésztacsík volt, melyet szószokkal és hússal rétegeztek. Ezt azonban inkább sütötték, mint főzték.

A tészta története: az étel felveszi magi formáját

A tészta történet során folyamatosan fejlődött, alkalmazkodva a különböző régiók éghajlatához, kulináris igényeihez. Az 5. és 15 században Itália jelentős tésztaexportőrré vált, különösen Nápoly, Genova városában és Szicíliában, a 13. századtól pedig alapvető élelmiszerként hivatkoztak rá. Az első olasz tésztát említő írásos emlék 1154-ben jelent meg.