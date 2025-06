Csajok figyelem: búcsút inthettek a szakácskönyveknek, a sztárséfek már másra esküsznek

Meglepő kutatást publikáltak a napokban: kiderült, hogy a 30 év alattiak 88%-a a közösségi oldalakról, például a TikTokról merít receptötleteket. A fiatalokról kiderült egy másik megdöbbentő adat is: a húszas éveiben járók 38%-nak sosem volt szakácskönyve, az 56%-a pedig úgy érzi, hogy a jövőben nem is fog soha vásárolni, mert szerintük minden szükséges recept megtalálható az interneten. A válaszadók 42%-a pedig leszögezte, hogy azért se vásárolna szakácskönyvet, mert ezek a termékek drágák, miközben az interneten ingyen hozzáférnek minden információhoz.

Néhány év és már senki nem fog szakácskönyvet használni

Forrás: Pexels/Illusztráció

Nem csak a hétköznapi emberek, a sztárséfek is rájöttek, hogy a receptfüzetek kihalófélben vannak, ezért ők is átköltöztek a közösségi médiába. Számos Youtube-, és TikTok-csatorna indult, ahol rövid videókban mutatják be a szakácsok a legkiválóbb fogásaikat.

A szakácskönyv bonyolult receptjei helyett az egyszerű és gyorsan elkészíthető ételek kezdtek dominálni

A Mirror számára a londoni Burrata Bár vezetője és mesterszakácsa Galbani árulta el, hogy milyen ételeket részesítenek előnyben a mai fiatalok.

A felfújtak, pástétomok és a hagyományosan több időt igénybe vevő ételek teljesen kikoptak a köztudatból. A mai fiatalok ehelyett pizzalevest, hamburgertálakat és a Marry Me csirkét részesítik előnybe. Ezek korábban nem létező TikTok-trendek, amik gyakorlatilag arra épülnek, hogy hogyan lehet már létező gyorsételeket otthon gyorsan és könnyen elkészíteni új formában. Az Air fryerben is elkészíthető falatokon kívül egyre többet kísérletezik a fiatalabb generáció: görögdinnye-burrata saláta, Big Mac Taco, vagy éppen vodkás tészta. Nem számít, hogy gusztustalannak hangzik, az íze a lényeg, és hogy könnyen elkészíthető legyen. A rövid TikTok-videók segítségével pedig bárkiből válhat pillanatok alatt a konyha ördöge.

- zárta sorait a szakács.

Ha te is kíváncsi vagy rá, hogy az idei évben milyen TikTok-receptek terjednek vírusként az interneten, akkor az alábbi cikkeinkben biztosan találni fogsz olyan fogást, amit szívesen kipróbálnál otthon: