Mitől lesz valaki sikeres, és mi köze ennek az étkezéséhez? Bár nincs egyetlen varázsrecept, a milliárdos diéta bizonyos kulcsfogásai segíthetnek megérteni, hogyan lehet a testet és az elmét csúcsformában tartani. A leginnovatívabb cégvezetőktől a legbefolyásosabb közszereplőkig mind követnek bizonyos étkezési szabályokat, amelyek nemcsak a fizikai egészségüket szolgálják, hanem mentális teljesítményüket is. Lássuk, mi áll a világ leggazdagabb embereinek tányérján!

Milliárdos diéta, avagy ilyen étkezési szokásokat követnek a világ leggazdagabb emberei.

Forrás: Getty Images/Shutterstock

A milliárdos diéta hat legfontosabb eleme

Amikor a sikeres, energikus és hosszú életről van szó, a világ leggazdagabb emberei közül sokan az étrendjüket tekintik életmódjuk meghatározó tényezőjének. Attól kezdve, hogy mit esznek, egészen odáig, hogy hogyan eszik, pontosan tudják, hogy étkezési szokásaik kulcsfontosságú szerepet játszanak egészségük és magas termelékenységi szintjük megőrzésében. A 9Mood összegyűjtötte a hat leghangsúlyosabb milliárdos diéta szokást.

1. Friss, teljes értékű élelmiszerek: a siker alapja

Ha valaha kíváncsi voltál, mit esznek a világ leggazdagabb emberei, kezdjük az alapoknál: a friss, teljes értékű ételeknél. Ezek minimálisan feldolgozott, tápanyagban gazdag élelmiszerek. A milliárdosok gyakran organikus gyümölcsöket, zöldségeket és sovány fehérjéket választanak, elkerülve a mesterséges adalékokat. Warren Buffett például rajong a gyümölcsökért, salátákért és diófélékért, amelyek egész napra egyenletes energiát adnak. Nála nincs csicsa: kevesebb feldolgozott étel, több tápanyag, több életkedv!

2. Egészséges zsírok: az agy működéséért

Az egészséges zsírok a milliárdosok titkos fegyverei. A megfelelő zsírok nem ellenségek: támogatják az agyműködést és stabil energiát adnak egész napra. A világ leggazdagabb emberei épp ezért esznek sok halat (makrélát és lazacot), avokádót, olívaolajat és dióféléket, tele Omega-3 zsírsavval és szívbarát hatással. Ezek az ételek segítenek csökkenteni a gyulladást és élesen tartják az elmét a hosszú munkanapokon is. Elon Musk kedvenc reggelije például a tojás avokádóval.