A luxusdesszert, ami Vuittont is megihlette, és a te öltözködésedet is meghatározza ősztől

A körülötted ülő vendégek ekkor irigykedve rád szegezik a tekintetüket, mert pontosan tudják: figyelsz a trendekre, szereted az eleganciát és kellően bevállalós vagy, ha önmagad kényeztetéséről van szó. A Lulicore mocha mousse desszert, szín- és stílustrend egyben: színvilágát a Pantone 2025 év színe, a Mocha Mousse inspirálta. Mivel eleganciát, stílust és időtlen vonzerőt közvetít, olyan luxusmárkákat is megihletett, mint a Louis Vuitton, a Gucci, Prada és a Miu Miu.

A Prada táska a mocha mousse desszertárnyalatok tökéletes kiegészítője Forrás: AFP

Desszert, amit viselni fogsz ősztől

Pontosabban a színét. Az elmúlt évek élénk, harsány színtrendjei után a divattervezők és lakberendezők is a visszafogott eleganciát részesítik előnyben, így nem meglepő, hogy ez a földszín került előtérbe. Kiválóan kombinálható más semleges tónusokkal, de merészebb színekkel is izgalmas kontrasztot ad. Egy mokka árnyalatú oversized blézerhez például remekül passzol egy egyenes szabású nadrág, vagy egy karamellszínű bőrtáska. Ha szeretnél egy kis csavart vinni a szettedbe, érdemes különböző textúrájú anyagokkal kombinálni: egy selyem mokka blúz például tökéletesen mutat egy kötött, bő szárú gyapjú nadrággal vagy kasmírkabáttal.

Hódíts ősztől a Lulicore mocha mousse desszert lágybarna árnyalataiban!Forrás: YouTube

Desszert aranyporral, habkönnyű kávés csokoládéból

Ez a desszert és színvilág azoknak való, akik a kifinomult minimalizmust kedvelik, de nem mondanak le a luxusról. Az édesség alapja a tejszínnel habosított csokoládé és a minőségi espresszó, melyet apró csokoládéforgácsok, friss bogyós gyümölcsök, pirított pisztácia vagy akár egy kis aranypor tesz vizuálisan is vonzóvá. Jó hír, hogy nem kell ahhoz kimozdulnod, hogy megízleld. A Lulicore mocha mousse desszertet otthon is elkészítheted, és csupán 4 összetevőre lesz szükséged. Vigyázz, mert ha áthívod a barátnőid, neked nem biztos, hogy marad!

Hozzávalók 4-6 adaghoz:

1 csésze csokoládé chips (ét- vagy tejcsokoládé)

2 csésze tejszín, elosztva

1/4 csésze főzött espresso vagy erős kávé

2 evőkanál porcukor

Tetszőleges feltétek: friss bogyós gyümölcs, pisztácia, reszelt csokoládé, szárított gyümölcs

Elkészítés:

Egy hőálló tálban keverd össze a csokoládét, 1/2 csésze tejszínt és a kávét. Tedd a tálat egy forró vízzel teli lábas fölé, de a víz ne érje a tál alját. Kevergesd folyamatosan 6–8 percig, amíg a csokoládé teljesen felolvad és krémes nem lesz. Hagyd 10 percig hűlni. Közben verd fel a maradék tejszínt a porcukorral lágy habbá. Tarts félre 1/2 csésze habot a díszítéshez, a többit óvatosan forgasd a csokoládés keverékbe 3–4 részletben, amíg sima mousse-t nem kapsz. Oszd szét a mousse-t poharakba vagy egy nagy tálba, és legalább 1 órára tedd hűtőbe. Tálaláskor kanalazz a tetejére a félretett tejszínből, majd szórd meg a választott feltétekkel.