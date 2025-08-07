Legyél te a kerti partik hercegnője, készítsd el Kamilla királyné kedvenc édességét! – RECEPT

Képzeld el magad egy napsütéses délutánon, egy pompás kertben, együtt a barátokkal, egy tökéletes sütemény társaságában. Mi lehetne ennél jobb? Csak az, ha a desszert Kamilla királyné kedvence, a klasszikus brit Victoria sponge cake - némi királyi csavarral.
Bár a királynénak egyszerűen kezdődik a napja egy tál zabpehellyel, a délutánokat általában mindig valami desszerttel zárja. Kamilla királyné imádja a Victoria sponge nevű desszertet, és nem az édes, lekváros verziót favorizálja, hanem a nutellás vagy citromkrémes változatot. Azt, ami egyszerre bohém és elegáns - fedte fel a Tasting Table oldala. A nutellás töltelék mély csokoládéízt ad, míg a citromkrém kissé savanykás frissességgel oldja a tésztát. Ez bizony királyi választás!
A sütőt előmelegítjük 160 °C-ra és két 18 cm-es tortaformát kibélelünk. A lisztet és sütőport átszitáljuk, majd hozzáadjuk a vajat, cukrot, tojást és vaníliát. Addig keverjük kézzel vagy gépi mixerrel, amíg sima, krémes tészta lesz. Ha túl sűrű, egy evőkanál meleg vizet tehetünk hozzá. A tésztát elosztjuk a két, sütőpapírral bélelt formába, simítjuk és kb. 30 percig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Hűtsük ki, majd válasszuk le sütőpapírról. A rétegek közé kenjük a Nutellát vagy citromkrémet. Tejszínhabbal és eperrel még krémesebb a végeredmény. Szórjuk meg porcukorral, és már tálalható is.
