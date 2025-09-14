Vigyázat, függőséget okoz: 6 összetevős mogyorókrémes mochi

Ezt az extra mochit egy perc alatt összedobod, de egy életen át zsebelheted be érte a bókokat!

Ha eddig nem voltál mochi-rajongó, hidd el, ez hamarosan változni fog!

Forrás: Shutterstock

Mogyorókrémes mochi: az új kedvenc függőséged

Képzeld el a pillanatot: péntek este van, ülsz a kedvenc sorozatod előtt, a főhősöd épp egy borzasztó döntést készül meghozni, te pedig már félig megemésztetted a négysajtos pizzádat. Mit teszel? Pontosan: valami édes után nyúlsz. Na de mi legyen akkor, ha már unod a szokásos csoki és mentolos jégkrém kombót?

Válassz egy különleges japán desszertet, amit gyerekjáték összedobni, cserébe viszont veszélyesen addiktív.

Ha eddig azt hitted, hogy a mochi csak egy újabb TikTok-őrület, amit a tinik esznek a plázában, akkor ideje, hogy újragondold: ez a puha, ragacsos édesség ugyanis több, mint egy múló trend – egy igazi életérzés! Rugalmas, kicsit morbid külső egy cuki meglepetéssel a belsejében: kell ennél több?!

A mogyorókrémes mochi receptje

Hozzávalók:

180 g mogyorókrém

1 tk kukoricakeményítő

150 g rizsliszt

120 g cukor

200 ml hideg víz

1 csipet só

Elkészítés:

1. Terítsd ki a sütőpapírt és formázz rá kis halmokat a mogyorókrémből, darabonként kb. 50 grammot, fagyaszd le őket 10 percre, majd szórd meg őket vékonyan kukoricakeményítővel, majd tedd őket vissza a fagyasztóba. Keverd össze egy hőálló tálban a lisztet, a cukrot és a sót, majd fokozatosan add hozzá a hideg vizet folyamatos keverés mellett. Fedd le a tálat folpackkal és tedd a mikróba 30 másodpercre, maximális teljesítményen.

2. 30 mp után egy spatulával enyhén keverd meg a masszát, majd tedd vissza további 1 percre. Keverd meg újra és megy vissza még 30 másodpercre. Szórd meg a munkafelületet keményítővel, helyezd rá a tésztát és szórd meg vékonyan keményítővel. Formázz a kezeddel 6-7 cm átmérőjű korongokat belőle, amiknek a tetejére tégy egy hideg mogyorókrémgolyót és nyomkodd össze a széleit. Sodord össze, hogy egyenletes, szép gombócot kapj, majd tedd őket a hűtőbe hűlni. Fogyasztás előtt 30 perccel pedig vedd ki őket, hogy szoba-hőmérsékletűre melegedjen.