Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
desszert

Vigyázat, függőséget okoz: 6 összetevős mogyorókrémes mochi

Shutterstock - Peter Bocklandt
desszert mogyorókrém Japán
Nagy Kata
2025.09.14.
A mochi kicsit olyan, mint a koriander: vagy utálod, vagy imádod és minden lehetőséget megragadsz, hogy új ízeket próbálhass ebből a puha, furcsa kis desszertből. Ha az utóbbiak táborát erősíted, akkor a mai a szerencsenapod: ez a pofonegyszerű mogyorókrémes mochi egy egészen új univerzumot nyit majd meg előtted!

Ezt az extra mochit egy perc alatt összedobod, de egy életen át zsebelheted be érte a bókokat!

Fehér kis mochi
Ha eddig nem voltál mochi-rajongó, hidd el, ez hamarosan változni fog! 
Forrás: Shutterstock

Mogyorókrémes mochi: az új kedvenc függőséged

Képzeld el a pillanatot: péntek este van, ülsz a kedvenc sorozatod előtt, a főhősöd épp egy borzasztó döntést készül meghozni, te pedig már félig megemésztetted a négysajtos pizzádat. Mit teszel? Pontosan: valami édes után nyúlsz. Na de mi legyen akkor, ha már unod a szokásos csoki és mentolos jégkrém kombót? 

Válassz egy különleges japán desszertet, amit gyerekjáték összedobni, cserébe viszont veszélyesen addiktív. 

Ha eddig azt hitted, hogy a mochi csak egy újabb TikTok-őrület, amit a tinik esznek a plázában, akkor ideje, hogy újragondold: ez a puha, ragacsos édesség ugyanis több, mint egy múló trend – egy igazi életérzés! Rugalmas, kicsit morbid külső egy cuki meglepetéssel a belsejében: kell ennél több?! 

A mogyorókrémes mochi receptje

Hozzávalók:

  • 180 g mogyorókrém
  • 1 tk kukoricakeményítő
  • 150 g rizsliszt
  • 120 g cukor
  • 200 ml hideg víz
  • 1 csipet só 

Elkészítés: 

1. Terítsd ki a sütőpapírt és formázz rá kis halmokat a mogyorókrémből, darabonként kb. 50 grammot, fagyaszd le őket 10 percre, majd szórd meg őket vékonyan kukoricakeményítővel, majd tedd őket vissza a fagyasztóba. Keverd össze egy hőálló tálban a lisztet, a cukrot és a sót, majd fokozatosan add hozzá a hideg vizet folyamatos keverés mellett. Fedd le a tálat folpackkal és tedd a mikróba 30 másodpercre, maximális teljesítményen. 

2. 30 mp után egy spatulával enyhén keverd meg a masszát, majd tedd vissza további 1 percre. Keverd meg újra és megy vissza még 30 másodpercre. Szórd meg a munkafelületet keményítővel, helyezd rá a tésztát és szórd meg vékonyan keményítővel. Formázz a kezeddel 6-7 cm átmérőjű korongokat belőle, amiknek a tetejére tégy egy hideg mogyorókrémgolyót és nyomkodd össze a széleit. Sodord össze, hogy egyenletes, szép gombócot kapj, majd tedd őket a hűtőbe hűlni. Fogyasztás előtt 30 perccel pedig vedd ki őket, hogy szoba-hőmérsékletűre melegedjen. 

A japán nők karcsúságának titka: ez a desszert még a fogyásban is segít

A japán nők karcsúságának a titka egy édes élvezetben rejlik. Gondoltad volna, hogy egy desszert képes a zsírégetésre?

Ettől az édességtől fulladnak meg legtöbben, mégis milliók imádják: te ettél már?

A mochi a világ legmegosztóbb édessége. Sokan imádják, de akár halálos is lehet.

Ezek a legfurcsább ízű karácsonyi édességek

Néha egészen meghökkentő ízvilágú finomságokkal találkozhatsz az ünnepek alatt. A karácsonyi édességek nemcsak klasszikus ízeket tartogathatnak, te melyiket kóstolnád meg?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu