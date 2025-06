Készíts otthon kollagénes mályvacukrot! Alakbarát, bőrbarát és még finom is

Ha azt hitted, hogy a szépségápolás a tégelyeknél véget ér, akkor kapaszkodj meg a sminkecsetedben – mert most jön a desszert, ami belülről fiatalít. A kollagénes mályvacukor nemcsak egy új TikTok-őrület, hanem egy olyan nassolnivaló, amit a bőröd is imádni fog. Igen, ez egy valódi „szépség-cukorka”, ami nemcsak az édesség utáni sóvárgást csillapítja, hanem ránctalanít is.

Ez a kollagénes mályvacukor lesz a kedvenc egészséges nasid!

Forrás: Getty Image

Kollagénes mályvacukor: az új fiatalságkapszula?

A kollagén az a fehérje, ami a bőr rugalmasságáért, feszességéért és hidratáltságáért felel. A rossz hír: 25 éves kor után a szervezetünk egyre kevesebbet termel belőle. A jó hír: pótolhatjuk. És most nem kapszulákról vagy bonyolult kencékről beszélünk, hanem egy pillekönnyű mályvacukorról, ami akár egy wellness-üdülés is lehet a bőrödnek – csak épp a szádon keresztül.

Mielőtt a diétások pánikolni kezdenének: a kollagénes mályvacukor nem egy cukorsokkot okozó rémálom, hanem egy jól átgondolt, „clean eating” barát édesség. Zéró ipari cukor, zéró mesterséges adalék, cserébe egy adag szépségtámogatás, aminek még az influenszerek is csak tapsolni tudnak. A legjobb? Annyira egyszerű elkészíteni, hogy még a sütőt sem kell bekapcsolni.

És most jöjjön a lényeg a TikTok-ihlette, alakbarát, bőrbarát kollagénes mályvacukor recept, amitől a bőröd ragyogni fog, te meg végre bűntudat nélkül nassolhatsz.

Kollagénes mályvacukor recept (bűntudat nélkül)

Hozzávalók:

fél csésze víz

3 evőkanál kollegén por

fél csésze eritrit vagy juharszirup (ízlés szerint)

1 teáskanál vaníliakivonat

csipet só

opcionális: málnapor, matcha vagy kakaópor színezésnek/ízesítésnek

Elkészítés:

1. Önts fél csésze hideg vizet egy nagy tálba, és szórd bele a kollagént. Hagyd állni 5-10 percet – ez lesz a zselés alap.

2. Közben egy lábasban melegítsd fel a maradék édesítőt egy kis vízzel (kb. 2 evőkanál), add hozzá a sót. Forrald pár percig, míg szirupos lesz.

3. A meleg szirupot lassan öntsd a kollagénes zseléhez, miközben robotgéppel habosítod (legalább 10 percig, magas fokozaton).

4. Amikor már habos, fehér és mályvacukor-állagú, keverd bele a vaníliát és az esetleges extra ízesítőt/színezőt.

5. Egy sütőpapírral bélelt formába simítsd el, és hagyd szobahőmérsékleten megszilárdulni (kb. 4-5 óra, de a hűtő felgyorsítja).

6. Vágd kockákra, hempergesd meg egy kis eritritben vagy kókuszlisztben, és már eheted is!