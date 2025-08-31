Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A desszert, amit egy díva ihletett: barackos Melba recept a nyár búcsúztatására

Shutterstock - Fotologija
pohárdesszert recept sütemény édesség
Tóth Bori
2025.08.31.
A desszertek TOP 100-as listáján is szereplő őszibarackos Melbát a világ egyik legfinomabb édességeként tartják számon. A híres ausztrál operaénekes, Nellie Melba tiszteletére elnevezett receptet te is könnyedén elkészítheted otthon.

A Pêche Melba egy igazi különlegesség, amelyet Auguste Georges Escoffier francia séf alkotott meg, Nellie Melba, a bámulatos hangú ausztrál szoprán díva tiszteletére. Könnyedén elkészítheted te is otthon ezt a toplistás barackos-málnás fagylaltkelyhet ennek az egyszerű receptnek a segítségével. Ízletes, hűsítő és dekoratív, egy olyan pohárdesszert, amely bárkit levesz a lábáról.

recept, Melba
Melba recept: a látványánál már csak az íze csodálatosabb. Forrás: Shutterstock

Melba recept: az  őszibarack és a fagylalt mennyei találkozása

A barackos Melba egy klasszikus nyári desszert, amelyből csak úgy sugárzik az elegancia. A savanykás, élénk színű málnából készült szósz friss színt és ízt ad ennek az ínycsiklandó édességnek, amelyet a hűsítő vaníliafagylalt, az édes őszibarack és  a roppanós mandulaforgács tesz teljessé. Ráadásul 30 perc alatt elkészül és még a sütőt sem kell bekapcsolnod hozzá.

Melba recept hozzávalók

4 érett őszibarack
2 csésze (400 g) kristálycukor
1/2 csésze (58 g) porcukor
1 teáskanál friss citromlé
3 csésze friss málna, elosztva
Vaníliafagylalt
Szeletelt mandula, ribizlifürt a tálaláshoz

Így készül a barackos Melba desszert

  • Egy kis hámozókéssel vágj X alakú bemetszést minden barack aljára, hogy könnyebb legyen meghámozni. Egy nagy lábasban forrald fel a kristálycukrot 4 csésze vízzel, közben kevergetve, amíg a cukor teljesen feloldódik. Add hozzá a barackokat, majd vedd vissza közepes-alacsony hőfokra. 
  • Főzd 6-10 percig, időnként megkeverve, amíg a barackok megpuhulnak. Ha nem használod fel azonnal, hagyd a szirupban kihűlni. Ha azonnal kell, szűrőkanállal emeld ki, és tedd vágódeszkára, hogy kissé kihűljön.
  • Közben turmixgépben turmixold simára a porcukrot, a citromlevet és 2 csésze málnát nagy fokozaton kb. 1 percig. Szűrd át egy közepes tálba finom szűrőn, egy spatulával nyomd át a szószt (kb. 3/4 csésze szószt kell kapnod). A magokat dobd ki.
  • Ha a barackok eléggé kihűltek, húzd le a héjukat. Vágd félbe őket, távolítsd el a magot, majd minden felet vágj 4 gerezdre.
  • Oszd szét a barackszeleteket a tálaláshoz előkészített gusztusos tálkákban, vagy poharakban. Tegyél rájuk egy-egy gombóc vaníliafagylaltot, locsold meg málnaszósszal, és szórd meg a maradék 1 csésze friss málnával és a mandulaforgáccsal. Azonnal tálald.

Tipp: A főzött barack és a málnaszósz is előre elkészíthető vagy eltehető későbbre. A barack a főzőlével együtt, légmentesen zárható edényben hűtőben tárolva 3 napig eltartható, ugyanígy a málnaszósz is. Fontos, hogy a barackot és a szószt külön tárold, így őrzik meg legjobban az ízüket és állagukat.

Így készíts bőrbarát pumpkin spice lattét - RECEPT

Az ősz hivatalos itala visszatért, de most nem kalóriákkal dúsítva, hanem egy diétakompatibilis, bőrbarát verzióval. Íme a pumpkin spice latte kalóriabarát változatban!

Sose főztél még lekvárt? Semmi pánik – Ezt a dinnyelekvárt gyerekjáték elkészíteni

Kevés jobb érzés van annál, mint amikor reggelente a saját készítésű lekvárodat falatozhatod. Próbáld ki ezt a különlegesen és egyszerű dinnyelekvárreceptet!

Tekerj valami finomat: csirkés tortillatekercs friss zöldségekkel

Laktató, színes és tele van ízekkel. Ez a csirkés tortillatekercs egy igazi jolly joker finomság, amit akár a munkahelyedre is magaddal vihetsz. Olvass tovább a receptért!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
