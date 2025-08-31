A desszert, amit egy díva ihletett: barackos Melba recept a nyár búcsúztatására

A Pêche Melba egy igazi különlegesség, amelyet Auguste Georges Escoffier francia séf alkotott meg, Nellie Melba, a bámulatos hangú ausztrál szoprán díva tiszteletére. Könnyedén elkészítheted te is otthon ezt a toplistás barackos-málnás fagylaltkelyhet ennek az egyszerű receptnek a segítségével. Ízletes, hűsítő és dekoratív, egy olyan pohárdesszert, amely bárkit levesz a lábáról.

Melba recept: a látványánál már csak az íze csodálatosabb. Forrás: Shutterstock

Melba recept: az őszibarack és a fagylalt mennyei találkozása

A barackos Melba egy klasszikus nyári desszert, amelyből csak úgy sugárzik az elegancia. A savanykás, élénk színű málnából készült szósz friss színt és ízt ad ennek az ínycsiklandó édességnek, amelyet a hűsítő vaníliafagylalt, az édes őszibarack és a roppanós mandulaforgács tesz teljessé. Ráadásul 30 perc alatt elkészül és még a sütőt sem kell bekapcsolnod hozzá.

Melba recept hozzávalók

4 érett őszibarack

2 csésze (400 g) kristálycukor

1/2 csésze (58 g) porcukor

1 teáskanál friss citromlé

3 csésze friss málna, elosztva

Vaníliafagylalt

Szeletelt mandula, ribizlifürt a tálaláshoz

Így készül a barackos Melba desszert

Egy kis hámozókéssel vágj X alakú bemetszést minden barack aljára, hogy könnyebb legyen meghámozni. Egy nagy lábasban forrald fel a kristálycukrot 4 csésze vízzel, közben kevergetve, amíg a cukor teljesen feloldódik. Add hozzá a barackokat, majd vedd vissza közepes-alacsony hőfokra.

Főzd 6-10 percig, időnként megkeverve, amíg a barackok megpuhulnak. Ha nem használod fel azonnal, hagyd a szirupban kihűlni. Ha azonnal kell, szűrőkanállal emeld ki, és tedd vágódeszkára, hogy kissé kihűljön.

Közben turmixgépben turmixold simára a porcukrot, a citromlevet és 2 csésze málnát nagy fokozaton kb. 1 percig. Szűrd át egy közepes tálba finom szűrőn, egy spatulával nyomd át a szószt (kb. 3/4 csésze szószt kell kapnod). A magokat dobd ki.

Ha a barackok eléggé kihűltek, húzd le a héjukat. Vágd félbe őket, távolítsd el a magot, majd minden felet vágj 4 gerezdre.

Oszd szét a barackszeleteket a tálaláshoz előkészített gusztusos tálkákban, vagy poharakban. Tegyél rájuk egy-egy gombóc vaníliafagylaltot, locsold meg málnaszósszal, és szórd meg a maradék 1 csésze friss málnával és a mandulaforgáccsal. Azonnal tálald.