A desszert, amit egy díva ihletett: barackos Melba recept a nyár búcsúztatására

A Pêche Melba egy igazi különlegesség, amelyet Auguste Georges Escoffier francia séf alkotott meg, Nellie Melba, a bámulatos hangú ausztrál szoprán díva tiszteletére. Könnyedén elkészítheted te is otthon ezt a toplistás barackos-málnás fagylaltkelyhet ennek az egyszerű receptnek a segítségével. Ízletes, hűsítő és dekoratív, egy olyan pohárdesszert, amely bárkit levesz a lábáról.
A barackos Melba egy klasszikus nyári desszert, amelyből csak úgy sugárzik az elegancia. A savanykás, élénk színű málnából készült szósz friss színt és ízt ad ennek az ínycsiklandó édességnek, amelyet a hűsítő vaníliafagylalt, az édes őszibarack és a roppanós mandulaforgács tesz teljessé. Ráadásul 30 perc alatt elkészül és még a sütőt sem kell bekapcsolnod hozzá.
4 érett őszibarack
2 csésze (400 g) kristálycukor
1/2 csésze (58 g) porcukor
1 teáskanál friss citromlé
3 csésze friss málna, elosztva
Vaníliafagylalt
Szeletelt mandula, ribizlifürt a tálaláshoz
Tipp: A főzött barack és a málnaszósz is előre elkészíthető vagy eltehető későbbre. A barack a főzőlével együtt, légmentesen zárható edényben hűtőben tárolva 3 napig eltartható, ugyanígy a málnaszósz is. Fontos, hogy a barackot és a szószt külön tárold, így őrzik meg legjobban az ízüket és állagukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.