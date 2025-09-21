Egy falatnyi napsugár: sütőtökös gofri recept borongós őszi reggelekre

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ünnepeld az ősz ízeit ezzel az ízletes desszerttel! Nem is indulhatna édesebben a nap, mint a kívül ropogós, belül puha és melengető sütőtökös gofrival. Ez a recept bármilyen alkalomra tökéletes választás.

Ahogy beköszönt az őszi hűvösebb idő, egyre inkább vágyunk a fűszeresebb és melengető ételekre. A szezon egyik nagy sztárja a sütőtök, ami élénk narancssárga színével és édes ízével egyszerre kényezteti az érzékeinket. Próbáld ki te is ezt a különleges sütőtökös gofri receptet! Mutatjuk hogyan készül.

Ízletes sütőtökös gofri recept.
Ez a sütőtökös gofri recept megédesíti a reggeleket.
Forrás: Shutterstock

Íme a sütőtökös gofri receptje

Készíts gofrit egy őszi csavarral! Ez a desszert attól válik egyedivé, hogy a tésztájába kerül sütőtök és mennyeien illatos fűszerek, amitől igazán különlegessé válik. Kívül ropogós, belül pedig mennyeien puha. Nem csak a fűszeres íze, hanem a színe is egy falatnyi őszt varázsol a tányérunkra. 

Hozzávalók

300 g liszt
300 g  sütőtök püré
16 g sütőpor
60 g barna cukor
4 tojás
60 g olvasztott vaj
5 dl tej
1 csipet só
2 mk. őrölt fahéj
1 mk. őrölt szegfűszeg
1 mk. őrölt gyömbér
Kevés olaj vagy kókuszzsír a sütéshez

Tipp: az extra ízért cseppents egy pár csepp vanília kivonatot is a tésztába. Szórhatsz bele egy kevés őrölt szerecsendiót is.

Így készül a sütőtökös gofri

- Mielőtt nekiállnál a tészta elkészítésének, melegítsd elő a gofrisütőd.

- Egy tálban keverd össze a lisztet, barna cukrot, sütőport, fahéjat, szegfűszeget, gyömbért és a sót. 

- Válaszd ketté a tojások sárgáját és fehérjét.

- Egy külön tálban keverd össze a tejet, a sütőtök pürét és a tojássárgákat. 

- Majd az olvasztott vajat és a lisztes keveréket add hozzá a sütőtökös masszához. Csak addig keverd, amíg a massza éppen össze nem áll. 

- Ezután a tojásfehérjéket egy tiszta és száraz tálban verd fel, amíg lágy habot nem kapsz.

- Egy spatula segítségével forgasd a felvert tojásfehérje egyharmadát a tésztába, óvatosan keverve, amíg teljesen el nem keveredik. Ezután forgasd bele a maradék tojásfehérjét is. 

- Kend meg vékonyan a gofrisütőt egy kevés olajjal, majd kanalazz bele egy adagnyi tésztát a gofrisütő minden mélyedésébe. Süsd a gofrikat ropogósra a gofrisütőd utasításai szerint, körülbelül 5-6 percig.

- Ismételd meg a fenti műveletet, amíg az összes tészta el nem fogy. Az elkészült gofrikat érdemes azonnal, még melegen tálalni és elfogyasztani.

Tipp: tálaláshoz szórd meg porcukorral, vagy locsold meg a gofrikat juharsziruppal, mézzel. Jól passzol hozzá a tejszínhab, az áfonya és a pirított pekándió is.

