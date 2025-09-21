Egy falatnyi napsugár: sütőtökös gofri recept borongós őszi reggelekre

Így készül a sütőtökös gofri

- Mielőtt nekiállnál a tészta elkészítésének, melegítsd elő a gofrisütőd.

- Egy tálban keverd össze a lisztet, barna cukrot, sütőport, fahéjat, szegfűszeget, gyömbért és a sót.

- Válaszd ketté a tojások sárgáját és fehérjét.

- Egy külön tálban keverd össze a tejet, a sütőtök pürét és a tojássárgákat.

- Majd az olvasztott vajat és a lisztes keveréket add hozzá a sütőtökös masszához. Csak addig keverd, amíg a massza éppen össze nem áll.

- Ezután a tojásfehérjéket egy tiszta és száraz tálban verd fel, amíg lágy habot nem kapsz.

- Egy spatula segítségével forgasd a felvert tojásfehérje egyharmadát a tésztába, óvatosan keverve, amíg teljesen el nem keveredik. Ezután forgasd bele a maradék tojásfehérjét is.

- Kend meg vékonyan a gofrisütőt egy kevés olajjal, majd kanalazz bele egy adagnyi tésztát a gofrisütő minden mélyedésébe. Süsd a gofrikat ropogósra a gofrisütőd utasításai szerint, körülbelül 5-6 percig.

- Ismételd meg a fenti műveletet, amíg az összes tészta el nem fogy. Az elkészült gofrikat érdemes azonnal, még melegen tálalni és elfogyasztani.