Ez a tea teszi igazán ránctalanná a bőröd: itt a koreai retinoltea titkos receptje

Shutterstock - Dmytro Buianskyi
bőrápolás ital retinol gyulladáscsökkentő kollagén tea gyógynövény A-vitamin koreai ránc
Kővári F. Luca
2025.09.12.
Ha egy természetes megoldást keresel, amelytől ragyogni fog a bőröd, jó helyen jársz. Ez lesz a bőröd új barátja: koreai retinoltea.

Hallgass a koreai gyógynövényszakértőkre és fogyassz minden nap olyan bőrfiatalító italokat, mint retinoltea! Ha érdekel, mire jó ez a különleges innivaló és szeretnéd te is elkészíteni magadnak, akkor olvass tovább!

Forrás: Shutterstock

Koreai retinoltea: a gyönyörű bőr titka

A helyileg alkalmazott retinolos szérumok, krémek nem valók mindenkinek. Egyesek bőre nem tolerálja ezt a hatóanyagot: nem jól használva pedig hámlást, kipirosodott bőrt okozhat, emellett közvetve, (a hámlás hatására) megváltoztathatja a bőr PH-ját. Mi ebből a tanulság? Az, hogy nem kizárólag csak a különböző kencékkel lehet megfiatalítani a bőrödet

Próbáld ki koreai gyógynövényszakértők titkát, a retinolteát.

Mi az a retinol? 

Kezdjük a legelején: a retinol egy csodás arcfiatalító hatóanyag, ami az A-vitamin egyik formája. Különböző bőrproblémákra szokták alkalmazni, mivel fokozza a kollagéntermelést, segíti a sejtmegújulást, ezáltal csökkenti a ráncokat és a pigmentfoltokat. 

Kiváló zsírosabb arcbőrre is, mert szabályozza a faggyútermelést, ezért hatékonyan lehet vele kezelni a pattanásokat. 

Vagyis szinte minden bőrproblémádat eltüntetheti.

Koreai retinol tea előnyei

Ez az innivaló annyiban különbözik a krémektől, hogy nincs benne valódi retinolszármazék, hiszen az A-vitamin tartalma nem kémiai formában kerül bele, hanem természetesen. Még jobb is így, hogy semmi mesterséges anyagot nem tartalmaz! Viszont összetevőinek köszönhetően antioxidánsokban gazdag és a kollagéntermelést is fokozza, mégpedig bármiféle bőrirritáció nélkül. 

A tea gazdag a gyulladáscsökkentő hatóanyagaiban és gyengéden, belülről éri el a szép bőrt. Természetes retinolalternatívaként megújítja a bőröd, véd az UV-sugarak okozta károsodás ellen - ez persze nem helyettesíti a fényvédő használatát - és még finom is.

Nem is taglaljuk tovább az előnyeit, lássuk a receptet.

Forrás: Shutterstock

A koreai retinoltea receptje

Hozzávalók:

  • 1 teáskanál szárított datolyaszilva levél (teli van C-vitaminnal, csökkenti a bőrpírt) ,
  • 1 teáskanál szárított gyömbér (fokozza a vérkeringést, és csökkenti a puffadást),
  • 1 teáskanál szárított citromfű (kevesebb gyulladt, stressz okozta pattanás),
  • 1 teáskanál szárított édesgyökér (világosabb bőr, kevesebb sötét folt),
  • 1 teáskanál goji bogyó (kevesebb pattanás),
  • 2 csésze víz.
    Opcionális: ízesítésnek használhatsz bele citromot vagy mézet.

Bőrtípusodhoz megfelelően tehetsz még bele mentát is, vagy krizantémot.

Elkészítés:

  1. Az összetevőket helyezd egy lábasba, amiben már forr a víz.
  2. Ezután párold az összetevőket alacsony hőfokon 10-12 percig.
  3. Vedd le a tűzről az edényt és szűrd le a teát.
  4. Ízlés szerint ízesítheted mézzel vagy citrommal.
  5. Várd meg, amíg fogyasztható melegre hűl és ha ehet, akkor lefekvés előtt fogyaszd. 

A retinolos teádat legalább két hétig fogyaszd, hogy láthatóvá válhasson a bőrjavító hatása.

Hogyan tárold a teát?

Ha megmarad valamennyi a teából, akkor a maradékot hűtőszekrényben maximum 2 napig elrakhatod. Fogyasztás előtt viszont mindenképp melegítsd fel.

Ha érdekel egy répás, hibiszkuszos, ananászos teaváltozat, ami szintén jó hatással lesz a bőrödre, kattints a videóra!

3 mindennapi étel, amitől éveket fiatalodhatsz: ragyogó lesz a bőröd

Meglepődnél, de ahhoz, hogy fiatalabbnak tűnj, mindössze ezt a 3 ételt kell fogyasztanod. A bőrgyógyász szerint ezek a titkos összetevők, hogy a kollagén termelését felpörgesd.

Így öregszik az arc botoxszal és anélkül: egypetéjű ikerpáron tesztelték az injekció hatását − FOTÓK

Képzeld el, hogy van egy egypetéjű ikerpár, akik közül az egyik már 20 éve botoxoltat, míg a másik természetesen öregszik, és most megmutatjuk a különbséget köztük.

Le a táskás szemekkel! 5 szemránckrém, ami kisimítja a szem alatti párnácskákat − Termékekkel, árakkal

Reggelente inkább hasonlítasz egy éjszakai bagolyra, mint egy frissítő reklám főszereplőjére? Ne aggódj, van megoldás a szem alatti táskákra és karikákra. Összegyűjtöttük a legjobb szemránckrémeket a piacon!

 

