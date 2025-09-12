Ez a tea teszi igazán ránctalanná a bőröd: itt a koreai retinoltea titkos receptje

Hallgass a koreai gyógynövényszakértőkre és fogyassz minden nap olyan bőrfiatalító italokat, mint retinoltea! Ha érdekel, mire jó ez a különleges innivaló és szeretnéd te is elkészíteni magadnak, akkor olvass tovább!

A retinoltea lesz a kedvenc arcfiatalító italod.

Forrás: Shutterstock

Koreai retinoltea: a gyönyörű bőr titka

A helyileg alkalmazott retinolos szérumok, krémek nem valók mindenkinek. Egyesek bőre nem tolerálja ezt a hatóanyagot: nem jól használva pedig hámlást, kipirosodott bőrt okozhat, emellett közvetve, (a hámlás hatására) megváltoztathatja a bőr PH-ját. Mi ebből a tanulság? Az, hogy nem kizárólag csak a különböző kencékkel lehet megfiatalítani a bőrödet.

Próbáld ki koreai gyógynövényszakértők titkát, a retinolteát.

Mi az a retinol?

Kezdjük a legelején: a retinol egy csodás arcfiatalító hatóanyag, ami az A-vitamin egyik formája. Különböző bőrproblémákra szokták alkalmazni, mivel fokozza a kollagéntermelést, segíti a sejtmegújulást, ezáltal csökkenti a ráncokat és a pigmentfoltokat.

Kiváló zsírosabb arcbőrre is, mert szabályozza a faggyútermelést, ezért hatékonyan lehet vele kezelni a pattanásokat.

Vagyis szinte minden bőrproblémádat eltüntetheti.

Koreai retinol tea előnyei

Ez az innivaló annyiban különbözik a krémektől, hogy nincs benne valódi retinolszármazék, hiszen az A-vitamin tartalma nem kémiai formában kerül bele, hanem természetesen. Még jobb is így, hogy semmi mesterséges anyagot nem tartalmaz! Viszont összetevőinek köszönhetően antioxidánsokban gazdag és a kollagéntermelést is fokozza, mégpedig bármiféle bőrirritáció nélkül.

A tea gazdag a gyulladáscsökkentő hatóanyagaiban és gyengéden, belülről éri el a szép bőrt. Természetes retinolalternatívaként megújítja a bőröd, véd az UV-sugarak okozta károsodás ellen - ez persze nem helyettesíti a fényvédő használatát - és még finom is.

Nem is taglaljuk tovább az előnyeit, lássuk a receptet.

Íme, a koreai retinol tea elkészítése!

Forrás: Shutterstock

A koreai retinoltea receptje

Hozzávalók:

1 teáskanál szárított datolyaszilva levél (teli van C-vitaminnal, csökkenti a bőrpírt) ,

1 teáskanál szárított gyömbér (fokozza a vérkeringést, és csökkenti a puffadást),

1 teáskanál szárított citromfű (kevesebb gyulladt, stressz okozta pattanás),

1 teáskanál szárított édesgyökér (világosabb bőr, kevesebb sötét folt),

1 teáskanál goji bogyó (kevesebb pattanás),

2 csésze víz.

Opcionális: ízesítésnek használhatsz bele citromot vagy mézet.

Bőrtípusodhoz megfelelően tehetsz még bele mentát is, vagy krizantémot.

Elkészítés:

Az összetevőket helyezd egy lábasba, amiben már forr a víz. Ezután párold az összetevőket alacsony hőfokon 10-12 percig. Vedd le a tűzről az edényt és szűrd le a teát. Ízlés szerint ízesítheted mézzel vagy citrommal. Várd meg, amíg fogyasztható melegre hűl és ha ehet, akkor lefekvés előtt fogyaszd.

A retinolos teádat legalább két hétig fogyaszd, hogy láthatóvá válhasson a bőrjavító hatása.

Hogyan tárold a teát?

Ha megmarad valamennyi a teából, akkor a maradékot hűtőszekrényben maximum 2 napig elrakhatod. Fogyasztás előtt viszont mindenképp melegítsd fel.