Így öregszik az arc botoxszal és anélkül: egypetéjű ikerpáron tesztelték az injekció hatását − FOTÓK

Ti is kíváncsiak vagytok, hogy a botox segítségével mekkora hatást lehet elérni? Most bemutatunk nektek egy ikerpárt, akik teljesen más módon kezelik az arcukat: míg egyikük a botoxhoz nyúlt, addig a másik a természetes öregedés mellett döntött. A különbség pedig magáért beszél.

Az ikerpár egyik tagja 20 éve folyamatosan botoxoltat.

Forrás: Shutterstock

A botox eredménye

Az ikerpár egyik fele már 25 éves korában botoxoltatott, természetesen akkor még csak a legkritikusabb területeket kezeltette: néhány szúrás a homlokba, a szemöldökök közötti részre és a szem mellett húzódó nevetőráncokba. Már ekkor látható volt, hogy az ő bőre sokkal simább és feszesebb, mint testvérének, akinek jól láthatóan homlok- és kacagóráncai voltak.

6 évvel később jött el az első nagy pillanat

Szabad szemmel is sokkal jobban lehetett látni, hogy az az ikerlány, aki nem botoxoltatott puffadtabb arccal és szélesebb állkapoccsal rendelkezett 6 évvel később. Nem garancia, hogy a különbség a ránctalanító anyag hatása, de az arcuk és a vonásaik közötti eltérés egyre hangsúlyosabb lett.

És itt jött a csavar: a két lány arcápolási rutinja majdhogynem megegyezett, mert mind a ketten használtak fényvédőt, azonban a retinolt kerülték, emellett az egészséges életmód hívei is voltak. A nővér, aki botoxoltatott Los Angelesben élt, ahol az UV-sugárzás is jóval erősebb, míg a másikuk Münchenben, Németországban.

Az ikerpár 6 évvel később: a bal oldali iker ne mbotoxoltatott, így látható, hogy nála ekkor már megjelentek a homlokráncok, és a szem alatti terület is püffedttebb

Forrás: Instagram

Mit mond a tudomány?

Dr. William Binder volt az a kutató, aki ezt a „botoxkalandot” végigkísérte. Véleménye szerint ez a tartós ránctalanító eljárás nemcsak kisimítja a bőrt, de az ember mimikáját is csökkenti, így a ráncok sem tudnak kialakulni.

Állítása szerint a botox hosszú távú használata meg tudja előzni az arc ráncainak kialakulását és nem lesznek mellékhatásai. Akár évtizedekig is lehet használni probléma nélkül. (Ha nem számít mellékhatásnak a mimika hiánya.)

Az ikerpár napjainkban.

Forrás: Instagram