5 perc alatt elkészül a vegán parmezán, amitől minden tésztád mennyi lesz - RECEPT

Egyre többen választják a vegán életmódot, de a megszokott ízekről nem kell lemondaniuk. Ez a gyorsan elkészíthető parmezánalternatíva fűszeres, aromás, pont olyan állagú, mint a sajt, ezért tökéletes helyettesítő. Salátákra, tésztákra, pizzára szórva vagy akár szendvicsekben is mennyei – és mindössze öt perc alatt elkészíthető vegán parmezán.

Mindössze öt perc alatt elkészíthető vegán parmezán.

Forrás: Getty Images

A vegán parmezán receptje kb. 2 adaghoz:

Hozzávalók:

40 g élesztőpehely

1 és 1/2 teáskanál fokhagymapor

1/2 evőkanál szójaszósz

1/2 evőkanál citromlé vagy fehérborecet

1 evőkanál olívaolaj

1/2 evőkanál agavészirup

30–40 g kesudió

Elkészítés:

1. Tedd az élesztőpelyhet egy tálba.

2. Fokozatosan add hozzá a folyékony hozzávalókat.

3. Keverd össze óvatosan: a keveréknek enyhén nedvesnek és morzsalékosnak kell lennie, így hasonlít leginkább a reszelt parmezán állagára. Ha túl nedves lett, adj hozzá még egy kis élesztőpelyhet.

4. A ropogós textúráért darálj le egy marék kesudiót turmixgépben, majd forgasd a keverékhez.

És kész is! Pár perc alatt asztalra kerülhet a házi vegán parmezán, amely ízben és textúrában is remekül helyettesíti az eredetit.