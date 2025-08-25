Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 perc alatt elkészül a vegán parmezán, amitől minden tésztád mennyi lesz - RECEPT

recept parmezán vegán
Virág Emília
2025.08.25.
Ha valami egyszerű, mégis ínycsiklandó dologgal dobnád fel a tésztaételeket vagy pizzákat, akkor ez a villámgyorsan elkészíthető vegán parmezán lesz a kedvenced!

Egyre többen választják a vegán életmódot, de a megszokott ízekről nem kell lemondaniuk. Ez a gyorsan elkészíthető parmezánalternatíva fűszeres, aromás, pont olyan állagú, mint a sajt, ezért tökéletes helyettesítő. Salátákra, tésztákra, pizzára szórva vagy akár szendvicsekben is mennyei – és mindössze öt perc alatt elkészíthető vegán parmezán.

Mindössze öt perc alatt elkészíthető vegán parmezán.
Forrás: Getty Images

A vegán parmezán receptje kb. 2 adaghoz:

Hozzávalók:

  • 40 g élesztőpehely
  • 1 és 1/2 teáskanál fokhagymapor
  • 1/2 evőkanál szójaszósz
  • 1/2 evőkanál citromlé vagy fehérborecet
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1/2 evőkanál agavészirup
  • 30–40 g kesudió

Elkészítés:

1. Tedd az élesztőpelyhet egy tálba.
2. Fokozatosan add hozzá a folyékony hozzávalókat.
3. Keverd össze óvatosan: a keveréknek enyhén nedvesnek és morzsalékosnak kell lennie, így hasonlít leginkább a reszelt parmezán állagára. Ha túl nedves lett, adj hozzá még egy kis élesztőpelyhet.
4. A ropogós textúráért darálj le egy marék kesudiót turmixgépben, majd forgasd a keverékhez.

És kész is! Pár perc alatt asztalra kerülhet a házi vegán parmezán, amely ízben és textúrában is remekül helyettesíti az eredetit.

Salmon candy: édes-sós, halas rágcsálnivaló a TikTokról - RECEPT

Hallottál már a salmon candyről? Mutatjuk miért érdemes elkészítened otthon is ezt a különleges, halas finomságot!

Jakpénisz, kobraszív és darázskeksz – Mutatjuk a világ 10 legbizarrabb ételét: te melyiket vállalnád be?

A pacalpörkölt se szagban vagy kinézetben nincs sehol azokhoz az ennivalókhoz képest, amiket összegyűjtöttünk. Feltálaljuk neked a legbizarrabb ételeket!

Nem a joghurt a legjobb reggeli: ez a fehérjedús trónbitorló, ami segít abban, hogy karcsú maradj

A reggeli a nap legfontosabb étkezése. Főleg ha joghurt helyett ezt csempészed bele.

 

