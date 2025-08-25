5 perc alatt elkészül a vegán parmezán, amitől minden tésztád mennyi lesz - RECEPT

Egyre többen választják a vegán életmódot, de a megszokott ízekről nem kell lemondaniuk. Ez a gyorsan elkészíthető parmezánalternatíva fűszeres, aromás, pont olyan állagú, mint a sajt, ezért tökéletes helyettesítő. Salátákra, tésztákra, pizzára szórva vagy akár szendvicsekben is mennyei – és mindössze öt perc alatt elkészíthető vegán parmezán.
1. Tedd az élesztőpelyhet egy tálba.
2. Fokozatosan add hozzá a folyékony hozzávalókat.
3. Keverd össze óvatosan: a keveréknek enyhén nedvesnek és morzsalékosnak kell lennie, így hasonlít leginkább a reszelt parmezán állagára. Ha túl nedves lett, adj hozzá még egy kis élesztőpelyhet.
4. A ropogós textúráért darálj le egy marék kesudiót turmixgépben, majd forgasd a keverékhez.
És kész is! Pár perc alatt asztalra kerülhet a házi vegán parmezán, amely ízben és textúrában is remekül helyettesíti az eredetit.
