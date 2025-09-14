Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 14., vasárnap Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vegán burger

Húsimádók kedvenc vegán receptje: szaftos hamis portobello burger

vegán burger vegán recept gluténmentes húsmentes
Life
2025.09.14.
Húsmentes finomság, ami a húsimádó és a vegán barátaidnak is tökéletesen megfelel? Készítsd el ezt a vegán hamburger receptet, de készülj, mert garantáltan mind repetázni fognak belőle.

Nem kell feltétlenül húsmentesen étkezned ahhoz, hogy ez a vegán recept hamar a kedvenceddé váljon. Képzeld csak el, ahogy a finoman megsütött gombafejek közé bekúszik a friss saláta, a fűszeres tofu és a kellemesen csípős tzatziki. Egyszerűen nem lehet neki ellenállni! Ez a vegán hamburger kevés hozzávalóval is épp annyira ínycsiklandó, mint a hagyományos társai. Próbáld ki!

Készíts húsimádó barátaidnak vegán hamburgert
Ez a vegán hamburger recept még a húsimádókat is le fogja venni a lábáról.
Forrás: Shutterstock

Vegán hamburger, amiben a gomba a főszereplő

A portobello burger fő alapanyaga maga a portobello gomba. Ez lényegében a barna csiperke nagyméretű változata. Íze nem túl intenzív, így tökélete zsemlepótlék, amitől ez a vegán recept még gluténmentes is lesz. Ráadásul a gomba rendkívül egészséges, hiszen többek között tele van olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a kálium, B-vitamin, réz és szelén. Nem mellékesen alacsony a kalóriatartalma, rostban viszonyt gazdag, így ideális választás a diétázóknak. 

A vegánok imádják, de a gombát a húsimádok sem szokták visszautasítani. A tofuval azonban már nehezebb dolgod lehet, pedig a vegán receptek nagy kedvence. A szójabab erjesztésével készült tofu, bár szintén sok hasznos tápanyagot tartalmaz, elsősorban állaga miatt nem lopta be magát sokak szívébe. A mi vegán hamburgerünkben azonban a rétegek és ízek kavalkádja nagy eséllyel még a legnagyobb tofu-ellenzőket is meggyőzi.

Hamis portobello vegán hamburger recept

portobello hamburger, vegán hamburger recept
A portobello hamburger egy olyan vegán recept, ami egyszerű, gyors és könnyen átalakítható, ha valami más ízvilágra vágysz.
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók (1 vegán hamburgerhez):

  • 2 nagy portobello gomba
  • extra szűz olívaolaj
  • 2 vastagabb szelet kemény tofu
  • 2 doboz növényi alapú tejfölpótlék
  • 1 kígyóuborka
  • 3 gerezd fokhagyma
  • só, bors ízlés szerint
  • madársaláta

Elkészítés

Első lépésként készítsd el a tzatzikit: reszeld le az uborkát, sózd és hagyd állni pár percig. Miután levet eresztet, alaposan nyomkodd ki, majd keverd össze a vegán tejföllel és a zúzott fokhagymával. Ízesítsd sóval és borssal. A gombafejeket pucold meg, majd kend meg olívaolajjal. Melegítsd elő a serpenyőt, és süsd a gombák mindkét oldalát 5-5 percig. Ezután járj el hasonlóan a tofu szeletekkel is – ezeket fűszerezd kedved szerint. Nincs más hátra, mint összeállítani a hamis portobello burgert: két gombafej közé tegyél tofut, tzatzikit és madársalátát. Jó étvágyat!

Ez a szaftos és igen laktató vegán hamburger tökéletesen helyettesíti a húst, sőt, bátran variálhatod is – tehetsz bele savanyú uborkát, másfajta szószt vagy akár grillzöldséget is.

Vegán húsleves, amiért a húsimádók is odavannak – Vajon mi lehet a titka?

A vegán étrend követőinek leleményessége végtelen, ha változatos, gazdag ízekről van szó. Ez az esetek nagy részében sikeres, amire a vegán húsleves tökéletes példa.

Ismered a legfinomabb vegán lasagne receptjét? Ezzel garantáltan sikered lesz!

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a lasagne a világ egyik legfinomabb étele. Hoztunk egy olyan vegán lasagne receptet, amit mindenki imádni fog – még a húsevők is.

5 perc alatt elkészül a vegán parmezán, amitől minden tésztád mennyi lesz - RECEPT

Ha valami egyszerű, mégis ínycsiklandó dologgal dobnád fel a tésztaételeket vagy pizzákat, akkor ez a villámgyorsan elkészíthető vegán parmezán lesz a kedvenced!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu