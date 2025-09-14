Húsimádók kedvenc vegán receptje: szaftos hamis portobello burger

Nem kell feltétlenül húsmentesen étkezned ahhoz, hogy ez a vegán recept hamar a kedvenceddé váljon. Képzeld csak el, ahogy a finoman megsütött gombafejek közé bekúszik a friss saláta, a fűszeres tofu és a kellemesen csípős tzatziki. Egyszerűen nem lehet neki ellenállni! Ez a vegán hamburger kevés hozzávalóval is épp annyira ínycsiklandó, mint a hagyományos társai. Próbáld ki!

Ez a vegán hamburger recept még a húsimádókat is le fogja venni a lábáról.

Forrás: Shutterstock

Vegán hamburger, amiben a gomba a főszereplő

A portobello burger fő alapanyaga maga a portobello gomba. Ez lényegében a barna csiperke nagyméretű változata. Íze nem túl intenzív, így tökélete zsemlepótlék, amitől ez a vegán recept még gluténmentes is lesz. Ráadásul a gomba rendkívül egészséges, hiszen többek között tele van olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a kálium, B-vitamin, réz és szelén. Nem mellékesen alacsony a kalóriatartalma, rostban viszonyt gazdag, így ideális választás a diétázóknak.

A vegánok imádják, de a gombát a húsimádok sem szokták visszautasítani. A tofuval azonban már nehezebb dolgod lehet, pedig a vegán receptek nagy kedvence. A szójabab erjesztésével készült tofu, bár szintén sok hasznos tápanyagot tartalmaz, elsősorban állaga miatt nem lopta be magát sokak szívébe. A mi vegán hamburgerünkben azonban a rétegek és ízek kavalkádja nagy eséllyel még a legnagyobb tofu-ellenzőket is meggyőzi.

Hamis portobello vegán hamburger recept

A portobello hamburger egy olyan vegán recept, ami egyszerű, gyors és könnyen átalakítható, ha valami más ízvilágra vágysz.

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók (1 vegán hamburgerhez):

2 nagy portobello gomba

extra szűz olívaolaj

2 vastagabb szelet kemény tofu

2 doboz növényi alapú tejfölpótlék

1 kígyóuborka

3 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

madársaláta

Elkészítés

Első lépésként készítsd el a tzatzikit: reszeld le az uborkát, sózd és hagyd állni pár percig. Miután levet eresztet, alaposan nyomkodd ki, majd keverd össze a vegán tejföllel és a zúzott fokhagymával. Ízesítsd sóval és borssal. A gombafejeket pucold meg, majd kend meg olívaolajjal. Melegítsd elő a serpenyőt, és süsd a gombák mindkét oldalát 5-5 percig. Ezután járj el hasonlóan a tofu szeletekkel is – ezeket fűszerezd kedved szerint. Nincs más hátra, mint összeállítani a hamis portobello burgert: két gombafej közé tegyél tofut, tzatzikit és madársalátát. Jó étvágyat!