Antioxidánsbomba a tányéron – 3 egészséges körtés recept, amit pillanatok alatt elkészíthetsz

Körte az ősz egyik legsokoldalúbb gyümölcse, nem csupán ízletes, de egészséges is. A főzés szerelmesei pedig egyenesen imádják, mert a lehető legváltozatosabban használhatják fel. Hoztunk 3 ínycsiklandó, mégis gyors körtés receptet, amit érdemes kipróbálnod!
Amellett, hogy ínycsiklandó, ez az őszi körtés saláta remek vendégváró fogás, de ebédként is megállja a helyét.
1. A baconoket 220 fokon tegyük be a sütőbe.
2. Vegyünk egy nagy tálat, tegyük bele a madársalátát. Távolítsuk el a körte magházát, majd kockázzuk fel és adjuk hozzá a madársalátához. Szeljük kockákra a fetasajtot és azt is adjuk hozzá a tál tartalmához.
3. Sóval, borssal és olívaolajjal ízesítsük a körtés salátát, majd óvatosan keverjük el. Ezzel elkészült salátánk alapja.
4. A ropogósra sült bacont vegyük ki a sütőből, hagyjuk kicsit hűlni, majd kockázzuk fel. Szórjuk a körtés salátánk tetejére. Díszítsük felaprított dióval vagy tökmaggal.
Elkészítési idő: 15 perc
Tipp: Ha maradt egy kis sült hús a hűtődben, akkor szuperül felhasználhatod salátádba. Kéksajttal szintén istenien működik a körtés recept.
Ez a gyors recept mindig jól jön, ha egy kis édes kényeztetésre vágysz, a hozzávalók pedig általában kéznél vannak.
1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Terítsd ki a leveles tésztát, és vágj nagyjából tenyérnyi négyzeteket.
2. Távolítsd el a körték magházát, majd keresztben szeld őket vékony szeletekre.
3. Csurgass mézet a leveles tészták közepére, majd helyezd rájuk a szeleteket, egymáson elcsúsztatva. Csepegtess a körtékre citromlevet, és hints rájuk fahéjat.
4. A körtés sütemények 15-20 perc alatt sülnek meg.
Elkészítési idő: 25 perc
Igazi mestercukrásznak érezheted magad, ha ezt a gyors körtés receptet elkészíted!
1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra!
2. Vágd félbe és magozd ki a körtéket, majd helyezd őket egy tepsibe.
3. A mézet, fahéjat, vaníliaaromát keverd össze, és öntsd a körtékre. 20-25 perc alatt készre sülnek.
Tálalhatod vaníliafagylalttal, piskótával.
Elkészítési idő: 25 perc
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.