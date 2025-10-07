Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Antioxidánsbomba a tányéron – 3 egészséges körtés recept, amit pillanatok alatt elkészíthetsz

Bába Dorottya
2025.10.07.
A körte az egyik legsokoldalúbb gyümölcs, sós és édes ételeknek is ínycsiklandó alapanyaga. Hoztunk 3 kreatív, gyors receptet, amivel nem lőhetsz mellé!

Körte az ősz egyik legsokoldalúbb gyümölcse, nem csupán ízletes, de egészséges is. A főzés szerelmesei pedig egyenesen imádják, mert a lehető legváltozatosabban használhatják fel. Hoztunk 3 ínycsiklandó, mégis gyors körtés receptet, amit érdemes kipróbálnod!

A körtés recepteket érdemes kipróbálni, a gyümölcs sokféleképpen felhasználható.
Forrás: Getty Images

3 gyorsan elkészíthető körtés recept: 

1. Körtés saláta baconnel és feta sajttal

Amellett, hogy ínycsiklandó, ez az őszi körtés saláta remek vendégváró fogás, de ebédként is megállja a helyét. 

Hozzávalók:

  • 1 cs madársaláta
  • 2 db közepes méretű körte
  • 5 szelet bacon 
  • 150 g feta sajt
  • 1 ek olívaolaj
  • só, bors
  • díszítéshez egy marék dió/tökmag

A körtés saláta elkészítése:

1. A baconoket 220 fokon tegyük be a sütőbe.

2. Vegyünk egy nagy tálat, tegyük bele a madársalátát. Távolítsuk el a körte magházát, majd kockázzuk fel és adjuk hozzá a madársalátához. Szeljük kockákra a fetasajtot és azt is adjuk hozzá a tál tartalmához.

3. Sóval, borssal és olívaolajjal ízesítsük a körtés salátát, majd óvatosan keverjük el. Ezzel elkészült salátánk alapja.

4. A ropogósra sült bacont vegyük ki a sütőből, hagyjuk kicsit hűlni, majd kockázzuk fel. Szórjuk a körtés salátánk tetejére. Díszítsük felaprított dióval vagy tökmaggal.

Elkészítési idő: 15 perc

Tipp: Ha maradt egy kis sült hús a hűtődben, akkor szuperül felhasználhatod salátádba. Kéksajttal szintén istenien működik a körtés recept.

2. Gyors recept körtével, leveles tésztából

Ez a gyors recept mindig jól jön, ha egy kis édes kényeztetésre vágysz, a hozzávalók pedig általában kéznél vannak.

Hozzávalók:

  • 1 cs leveles tészta
  • 3 db körte
  • 3 evőkanál méz
  • 1 db tojás
  • 1 tk fahéj
  • 1 tk citromlé

Körtés sütemény elkészítése:

1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Terítsd ki a leveles tésztát, és vágj nagyjából tenyérnyi négyzeteket.

2. Távolítsd el a körték magházát, majd keresztben szeld őket vékony szeletekre.

3. Csurgass mézet a leveles tészták közepére, majd helyezd rájuk a szeleteket, egymáson elcsúsztatva. Csepegtess a körtékre citromlevet, és hints rájuk fahéjat.

4. A körtés sütemények 15-20 perc alatt sülnek meg.

Elkészítési idő: 25 perc

3. Karamellizált körte

Igazi mestercukrásznak érezheted magad, ha ezt a gyors körtés receptet elkészíted! 

Hozzávalók:

  • 3 db körte
  • 1 dl méz
  • 1 tk vaníliaaroma
  • 1/2 tk fahéj

Karamellizált körte elkészítése:

1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra!

2. Vágd félbe és magozd ki a körtéket, majd helyezd őket egy tepsibe.

3. A mézet, fahéjat, vaníliaaromát keverd össze, és öntsd a körtékre. 20-25 perc alatt készre sülnek.

Tálalhatod vaníliafagylalttal, piskótával.

Elkészítési idő: 25 perc

