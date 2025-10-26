Öregedésgátló szeder-mangó smoothie-tál, tele antioxidánssal

Ez a smoothie-tál amellett, hogy elképesztően finom, még szebbé is varázsol kívül-belül!

Ez az egészséges smoothie-tál feldobja a reggeleidet.

Forrás: E+

Öregedésgátló smoothie-tál a lendületes reggelekért

Ha próbálsz egészségesen táplálkozni és odafigyelni az alakodra, könnyen érezheted úgy, hogy a reggelid leredukálódik a tojás-zabkása kombóra, pedig az étkezések jóval változatosabbak lehetnek, csupán egy kis kreativitásra van szükség!

Ez a smoothie-tál például pofonegyszerű, pláne, ha már előző este felszeleteled a hozzávalókat, így reggel két perc lesz összeállítani az egészséges reggelit.

Ennek a verziónak a fő összetevője az édesburgonya, az áfonya és a szeder, de ha kipróbálnál egy másik verziót is, a Mindmegette mangós-banános receptje is isteni választás! Az áfonyás smoothie-tál tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal, így amellett, hogy finomat eszel, még a bőrödnek és az alakodnak is kedvezel.

Smoothie-tál recept

Hozzávalók:

100 g főtt, pépesített édesburgonya

20 g szárított áfonya

150 g apróra vágott mangó

150 g fagyasztott szeder

20 g őrölt chia mag

30 g mandulavaj

180 ml cukrozatlan szójatej

egy csipet kurkuma

5 ml vaníliaszirup

Elkészítés:

Egy turmixgépben turmixold simára a mangót, a szedret, a mandulavajat, a szójatejet és a chia magot. Ha kész, keverd hozzá az édesburgonyát, a vaníliaszirupot és a kurkumát, majd újra turmixold össze, amíg krémes nem lesz. Ha a túl sűrű, önts még hozzá egy kevés szójatejet. Öntsd egy tálba, majd díszítsd szárított áfonyával, mangóval és szederrel.