Öregedésgátló szeder-mangó smoothie-tál, tele antioxidánssal

Ez a smoothie-tál amellett, hogy elképesztően finom, még szebbé is varázsol kívül-belül!
Öregedésgátló smoothie-tál a lendületes reggelekért
Ha próbálsz egészségesen táplálkozni és odafigyelni az alakodra, könnyen érezheted úgy, hogy a reggelid leredukálódik a tojás-zabkása kombóra, pedig az étkezések jóval változatosabbak lehetnek, csupán egy kis kreativitásra van szükség!
Ez a smoothie-tál például pofonegyszerű, pláne, ha már előző este felszeleteled a hozzávalókat, így reggel két perc lesz összeállítani az egészséges reggelit.
Ennek a verziónak a fő összetevője az édesburgonya, az áfonya és a szeder, de ha kipróbálnál egy másik verziót is, a Mindmegette mangós-banános receptje is isteni választás! Az áfonyás smoothie-tál tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal, így amellett, hogy finomat eszel, még a bőrödnek és az alakodnak is kedvezel.
Smoothie-tál recept
Hozzávalók:
- 100 g főtt, pépesített édesburgonya
- 20 g szárított áfonya
- 150 g apróra vágott mangó
- 150 g fagyasztott szeder
- 20 g őrölt chia mag
- 30 g mandulavaj
- 180 ml cukrozatlan szójatej
- egy csipet kurkuma
- 5 ml vaníliaszirup
Elkészítés:
Egy turmixgépben turmixold simára a mangót, a szedret, a mandulavajat, a szójatejet és a chia magot. Ha kész, keverd hozzá az édesburgonyát, a vaníliaszirupot és a kurkumát, majd újra turmixold össze, amíg krémes nem lesz. Ha a túl sűrű, önts még hozzá egy kevés szójatejet. Öntsd egy tálba, majd díszítsd szárított áfonyával, mangóval és szederrel.