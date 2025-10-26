Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap

Öregedésgátló szeder-mangó smoothie-tál, tele antioxidánssal

Nagy Kata
2025.10.26.
Ez a vitaminokkal és antioxidánsokkal teli ínycsiklandó smoothie-tál a tökéletes módja annak, hogy úgy feldobd a reggeled, hogy már a lefekvésnél a nap első étkezését várd.

Ez a smoothie-tál amellett, hogy elképesztően finom, még szebbé is varázsol kívül-belül!

Ez az egészséges smoothie-tál feldobja a reggeleidet. 
Öregedésgátló smoothie-tál a lendületes reggelekért 

Ha próbálsz egészségesen táplálkozni és odafigyelni az alakodra, könnyen érezheted úgy, hogy a reggelid leredukálódik a tojás-zabkása kombóra, pedig az étkezések jóval változatosabbak lehetnek, csupán egy kis kreativitásra van szükség! 

Ez a smoothie-tál például pofonegyszerű, pláne, ha már előző este felszeleteled a hozzávalókat, így reggel két perc lesz összeállítani az egészséges reggelit

Ennek a verziónak a fő összetevője az édesburgonya, az áfonya és a szeder, de ha kipróbálnál egy másik verziót is, a Mindmegette mangós-banános receptje is isteni választás! Az áfonyás smoothie-tál tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal, így amellett, hogy finomat eszel, még a bőrödnek és az alakodnak is kedvezel. 

Smoothie-tál recept

Hozzávalók: 

  • 100 g főtt, pépesített édesburgonya
  • 20 g szárított áfonya
  • 150 g apróra vágott mangó
  • 150 g fagyasztott szeder
  • 20 g őrölt chia mag
  • 30 g mandulavaj
  • 180 ml cukrozatlan szójatej
  • egy csipet kurkuma
  • 5 ml vaníliaszirup 

Elkészítés: 

Egy turmixgépben turmixold simára a mangót, a szedret, a mandulavajat, a szójatejet és a chia magot. Ha kész, keverd hozzá az édesburgonyát, a vaníliaszirupot és a kurkumát, majd újra turmixold össze, amíg krémes nem lesz. Ha a túl sűrű, önts még hozzá egy kevés szójatejet. Öntsd egy tálba, majd díszítsd szárított áfonyával, mangóval és szederrel. 

A ráncok legnagyobb ellensége, amit pár perc alatt összedobhatsz: ez a zöld istennő smoothie

Bőrfiatalítás egyetlen korttyal? Lehetséges, főként, ezzel az E-vitaminban gazdag smoothie recepttel! Nem kell hozzá sok minden, és pillanatok alatt elkészül.

Reggelit ebédre: jöhet egy avokádós tészta? — RECEPT

Az avokádós tészta nemcsak trendi, hanem egészséges és laktató is. Ráadásul a bőröd is hálás lesz érte! Jó étvágyat!

5 mindennapi dolog, amiről nem is tudtad, hogy gyorsítja az öregedést

Ártatlannak tűnhetnek, mégis képesek gyorsítani az öregedést.

 

