A ráncok legnagyobb ellensége, amit pár perc alatt összedobhatsz: ez a zöld istennő smoothie

Használhatsz akármilyen csodakrémet, ha belülről nem támogatod szervezeted bőröregedés elleni harcát, félig vesztettél. Hiszen minden, amit megiszol vagy megeszel, egyből meglátszik az arcodon. Szeretnéd minél hosszabban élvezni a feszes, ragyogó arcbőrödet, netán a ránctalanítódhoz keresel egy kis finom kiegészítőt? Akkor ez a gyümölcsös-zöldséges turmix pont neked való! A csodasmoothie erőssége a hozzávalóiban rejlő rengeteg E-vitamin, ami köztudottan a bőr egyik legjobb barátja.
Az E-vitamin igazi szuperhősként védi a bőrödet, hiszen antioxidánsként segít semlegesíteni a szabad gyököket, ezáltal lassíthatja a ráncok kialakulását. Támogatja továbbá a kollagéntermelést, segíti a sebgyógyulást, csökkentheti a gyulladásokat és enyhíti az ekcémás tüneteket. Az E-vitamin tehát igazi bőrbarát csodaszer, amit érdemes krémek és szérumok formájában bevinni, de a legjobb, ha belsőleg is hagyod hatni − például egy smoothie formájában.
Minden hozzávalót tedd a turmixgépbe, és addig turmixold, amíg teljesen homogén nem lesz. Egészségedre!
Ebben a bőröregedés elleni smoothie-ban minden hozzávaló a bőröd egészségéért dolgozik. A bébi spenót, az avokádó, a napraforgómag és a mandulatej mind tele van E-vitaminnal, együttesen pedig szuperegységként járulnak hozzá ahhoz, hogy a bőröd belülről is táplált legyen. A banán adja a selymes édességét és a krémes textúráját, míg a citromlé frissítő savasságot kölcsönöz a smoothie-nak. Ezzel a kombóval pedig nem csak az arcbőrödnek, hanem az egész szervezetednek jót teszel. Próbáld ki még ma!
Tipp
Ha inkább desszertként fogyasztanád szívesen, használj csupán fél bögre mandulaitalt, ettől sűrűbb, kanalazható lesz az állaga. A tetejét szórd meg piros gyümölcsökkel, vagy tegyél rá tökmagot, és máris kész a tökéletes finomság.
