Reggelit ebédre: jöhet egy avokádós tészta? — RECEPT

Ki mondta, hogy az avokádó csak pirítósra való? Most itt az új TikTok-kedvenc, amely felrázza az ebédidőt!

Az avokádó lehet az egyik legjobb szuperfood a konyhádban

Forrás: Shutterstock

Avokádós tészta, a TikTok legújabb sztárja

A reggeli mindig is a nap hőse volt. Tojás, zabkása, smoothie, meg persze a mindenható avokádós pirítós. De mi történik akkor, ha az avokádó kiszabadul a reggelizőasztal fogságából, és beköltözik az ebédedbe? Pontosan ez a munkahelyváltás történt a kis gyümölccsel.

Az avokádós tészta, ami villámgyors, krémes, laktató, diétás, és még a bőrödnek is jót tesz.

Ki vagy, avokádó?

Az avokádó ugyanis nemcsak szép Instagram-fotókat tud produkálni, hanem tele van E-vitaminnal is, ami segíti a bőr regenerálódását. Ráadásul az egészséges zsírok nemcsak a diétádba férnek bele, de sokáig el is telítenek. Szóval, elfelejtheted a délutáni „éhes vagyok, de csak egy kekszet eszem” mantrát.

És ha már diéta! Ez a tészta könnyedebb, mint a szokásos tejszínes verziók, mégis krémes és ízes. Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag, és tíz perc alatt olyan ebédet dobsz össze, ami után simán posztolhatsz a „clean girl” TikTok-hashtagek alá.

Szóval mindig az egyszerűség nyer, nem igaz? Nem kell órákat állni a konyhában, hogy valami egészséges, laktató és diétás étel kerüljön az asztalra. Ráadásul szinte minden élethelyzethez passzol: gyors ebédnek home office-ban, lusta szombati kajának, vagy akár egy elsőrandis „igen, tudok főzni”-bizonyítéknak is.

És a legjobb, hogy nem kell hozzá semmilyen extra tudományos főzőtudás, maximum egy botmixer, amellyel a szószt pillanatok alatt krémesre varázsolod.

Íme az avokádós tészta receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

200 g teljes kiőrlésű tészta

1 érett avokádó

1 gerezd fokhagyma

Fél citrom leve

2 evőkanál olívaolaj

Só, bors ízlés szerint

Friss petrezselyem vagy bazsalikom a tetejére

Elkészítés:

Főzd meg a tésztát sós vízben. Közben a botmixerrel pürésítsd az avokádót a fokhagymával, citromlével, olívaolajjal, sóval és borssal. A leszűrt tésztát forrón forgasd össze az avokádós krémmel. Tálald friss zöldfűszerrel és egy kis extra citromlével.

Egyszerű, gyors, diétás, laktató – és még a bőröd is hálás lesz érte. TikTok approved!