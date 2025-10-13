Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
diéta

Reggelit ebédre: jöhet egy avokádós tészta? — RECEPT

Shutterstock - Olga Miltsova
diéta ebéd tészta avokádó
Hajdú Viktória
2025.10.13.
Az avokádós tészta nemcsak trendi, hanem egészséges és laktató is. Ráadásul a bőröd is hálás lesz érte! Jó étvágyat!

Ki mondta, hogy az avokádó csak pirítósra való? Most itt az új TikTok-kedvenc, amely felrázza az ebédidőt!

Az avokádó lehet az egyik legjobb szuperfood a konyhádban
Az avokádó lehet az egyik legjobb szuperfood a konyhádban 
Forrás: Shutterstock

Avokádós tészta, a TikTok legújabb sztárja

A reggeli mindig is a nap hőse volt. Tojás, zabkása, smoothie, meg persze a mindenható avokádós pirítós. De mi történik akkor, ha az avokádó kiszabadul a reggelizőasztal fogságából, és beköltözik az ebédedbe? Pontosan ez a munkahelyváltás történt a kis gyümölccsel. 

Az avokádós tészta, ami villámgyors, krémes, laktató, diétás, és még a bőrödnek is jót tesz.

Ki vagy, avokádó? 

Az avokádó ugyanis nemcsak szép Instagram-fotókat tud produkálni, hanem tele van E-vitaminnal is, ami segíti a bőr regenerálódását. Ráadásul az egészséges zsírok nemcsak a diétádba férnek bele, de sokáig el is telítenek. Szóval, elfelejtheted a délutáni „éhes vagyok, de csak egy kekszet eszem” mantrát.

És ha már diéta! Ez a tészta könnyedebb, mint a szokásos tejszínes verziók, mégis krémes és ízes. Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag, és tíz perc alatt olyan ebédet dobsz össze, ami után simán posztolhatsz a „clean girl” TikTok-hashtagek alá.

Szóval mindig az egyszerűség nyer, nem igaz? Nem kell órákat állni a konyhában, hogy valami egészséges, laktató és diétás étel kerüljön az asztalra. Ráadásul szinte minden élethelyzethez passzol: gyors ebédnek home office-ban, lusta szombati kajának, vagy akár egy elsőrandis „igen, tudok főzni”-bizonyítéknak is.

És a legjobb, hogy nem kell hozzá semmilyen extra tudományos főzőtudás, maximum egy botmixer, amellyel a szószt pillanatok alatt krémesre varázsolod.

Íme az avokádós tészta receptje

Hozzávalók (2 adaghoz):

  •  200 g teljes kiőrlésű tészta
  • 1 érett avokádó
  • 1 gerezd fokhagyma
  • Fél citrom leve
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • Só, bors ízlés szerint
  • Friss petrezselyem vagy bazsalikom a tetejére

Elkészítés:

  1. Főzd meg a tésztát sós vízben.
  2. Közben a botmixerrel pürésítsd az avokádót a fokhagymával, citromlével, olívaolajjal, sóval és borssal.
  3. A leszűrt tésztát forrón forgasd össze az avokádós krémmel.
  4. Tálald friss zöldfűszerrel és egy kis extra citromlével.

Egyszerű, gyors, diétás, laktató – és még a bőröd is hálás lesz érte. TikTok approved!

@esztitok

Régóta terveztem receptes videókat csinálni, úgyhogy elsőként az egyik jolly joker ételemet, az avokádós tésztát készítem el🥑😽 mindenképp próbáljátok ki;)

♬ original sound - istvanffy eszter

Desszertek a csinosabb alakért: 3 házi proteinszelet – Receptekkel

3 protein szelet, ami szinte már függőséget okoz, annyira csábítóan finomak.

Fekete özvegy koktél: ha már szürcsölnéd a halloweent

Azonnal behálózza az ízlelőbimbóidat!

Hot Toddy: A tökéletes pasifogó őszi ital az összebújós estékhez

Ez az őszi ital garantáltan forró hangulatba hoz mindkettőtöket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu