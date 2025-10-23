Őszi kedvenc új köntösben: így készül a gluténmentes sütőtökös palacsinta, ami tele van kollagénnel

Isteni sütőtökös palacsinta, ami ráadásul még gluténmentes is? Már mutatjuk is a receptet, amit könnyedén elkészíthetsz egy rohanós reggelen is.
Sütőtökös palacsinta: a kedvenc őszi reggelid lesz
Szeretjük az olyan tápláló ételeket, amik egyszerre finomak és egészségesek is, ezért mutatunk egy sütőtökös palacsintareceptet, ami igazi őszi hangulatba hoz majd. Ezt a receptet még azoknak is ki kell próbálniuk, akik nincsenek annyira oda a sütőtökért vagy az édes reggelikért. Ha megjött a kedved, hogy szakíts a klasszikus palacsintával és kísérletezz kicsit, akkor itt a megfelelő alkalom!
A sütőtöknek számtalan pozitív hatása van: támogatja az immunrendszeredet, így kevésbé leszel beteg; a rosttartalma miatt segíti az emésztés megfelelő működését és a rengeteg vitamin és antioxidáns tartalma miatt még a kollagéntermelést is elősegíti.
Sikerült meggyőznünk, hogy miért ez lesz a legegészségesebb őszi reggelid? Akkor lássuk is, hogyan készítheted el ezt az ínycsiklandó desszertet! Íme, a recept!
Hozzávalók
Száraz összetevők
- 150 gramm gluténmentes liszt
- 2 ek cukor
- 1 ek sütőpor
- 1 tk mézeskalács fűszerkeverék
- 1 tk fahéj
- csipet só
Nedves összetevők
- 70 gramm sütőtökpüré
- 50 gramm görög joghurt
- 2 ek olvasztott kókuszolaj
- 180 ml mandulatej
- 1tk vanília aroma
- 1 tojás
Elkészítés
- Keverjük össze a nedves összetevőket egy tálban és egy másikban a száraz összetevőket is.
- Öntsük az összekevert nedves hozzávalókat a szárazhoz, majd keverjük össze.
- Akárcsak a klasszikus palacsintánál, melegítsük a serpenyőt közepes lángon, majd egy kevés olajon süssük ki a palacsintákat.
Opcionális: az elkészült sütőtökös palacsintákat megszórhatod fahéjas cukorral, juharsziruppal, vagy esetleg extra adag joghurtot is kanalazhatsz rá.