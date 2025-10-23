Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Őszi kedvenc új köntösben: így készül a gluténmentes sütőtökös palacsinta, ami tele van kollagénnel

recept palacsinta sütőtök ősz
Kővári F. Luca
2025.10.23.
Gyönyörű, feszes bőrt szeretnél? Készítsd el a legjobb őszi reggelit: sütőtökös palacsinta, ami felturbózza a kollagéntermelésed!

Isteni sütőtökös palacsinta, ami ráadásul még gluténmentes is? Már mutatjuk is a receptet, amit könnyedén elkészíthetsz egy rohanós reggelen is.

Sütőtökös palacsinta recept, amit az egész család imádni fog.
Sütőtökös palacsinta: a kedvenc őszi reggelid lesz

Szeretjük az olyan tápláló ételeket, amik egyszerre finomak és egészségesek is, ezért mutatunk egy sütőtökös palacsintareceptet, ami igazi őszi hangulatba hoz majd. Ezt a receptet még azoknak is ki kell próbálniuk, akik nincsenek annyira oda a sütőtökért vagy az édes reggelikért. Ha megjött a kedved, hogy szakíts a klasszikus palacsintával és kísérletezz kicsit, akkor itt a megfelelő alkalom! 

A sütőtöknek számtalan pozitív hatása van: támogatja az immunrendszeredet, így kevésbé leszel beteg; a rosttartalma miatt segíti az emésztés megfelelő működését és a rengeteg vitamin és antioxidáns tartalma miatt még a kollagéntermelést is elősegíti.

Sikerült meggyőznünk, hogy miért ez lesz a legegészségesebb őszi reggelid? Akkor lássuk is, hogyan készítheted el ezt az ínycsiklandó desszertet! Íme, a recept!

Hozzávalók

Száraz összetevők

  • 150 gramm gluténmentes liszt
  • 2 ek cukor
  • 1 ek sütőpor
  • 1 tk mézeskalács fűszerkeverék
  • 1 tk fahéj
  • csipet só

Nedves összetevők

  • 70 gramm sütőtökpüré
  • 50 gramm görög joghurt
  • 2 ek olvasztott kókuszolaj
  • 180 ml mandulatej
  • 1tk vanília aroma
  • 1 tojás

Elkészítés

  1. Keverjük össze a nedves összetevőket egy tálban és egy másikban a száraz összetevőket is. 
  2. Öntsük az összekevert nedves hozzávalókat a szárazhoz, majd keverjük össze. 
  3. Akárcsak a klasszikus palacsintánál, melegítsük a serpenyőt közepes lángon, majd egy kevés olajon süssük ki a palacsintákat.

Opcionális: az elkészült sütőtökös palacsintákat megszórhatod fahéjas cukorral, juharsziruppal, vagy esetleg extra adag joghurtot is kanalazhatsz rá. 

A sütőtökös palacsintádra csorgathatsz mézet is és tálalhatod friss fügékkel.
