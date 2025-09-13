Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat Kornél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koktél

Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Shutterstock - Vera Prokhorova
koktél alma fahéj Aperol Spritz ősz prosecco
Kővári F. Luca
2025.09.13.
Imádod az őszi ízvilágot, de még hiányolod a nyár varázslatos hangulatát? Készítsd el az őszi Aperol Spritz koktélt, amivel keverheted a két kedvenc évszakodat.

Beköszöntött az ősz és bár imádod a fahájas-almás ízvilágot, de azért még hiányolod a nyári Aperol Spritzet a kezedből? Itt van a tökéletes megoldás, hiszen ki mondta, hogy csak a hőségben élvezheted kedvenc italodat: mutatjuk az őszi Aperol Spritz koktélt!

Őszi Aperol Spritz, ha hiányozna a kellemes nyári hangulat.
Őszi Aperol Spritz, ha hiányozna a kellemes nyári hangulat.
Forrás: Shutterstock

Őszi Aperol Spritz: koktél, ha kicsit kevernéd az évszakok ízélményeit

Újra eljött a szeptember, de te még kívánod a hűsítő koktélokat a kezedből? Mi is így vagyunk vele, ezért utánajártunk, hogy miként tudod elkészíteni a kedvenc Aperol Spritzedet őszi verzióban. A koktél tökéletesen visszaadja a hűvösebb évszak ízvilágát az almának és a fahéjnak köszönhetően, de közben megmarad a vidám, nyári hangulat, amit az Aperol szolgáltat. 

Ha épp bulit szervezel a hétvégére, vagy csak feldobnád az egyik estédet, akkor ezt mindenképp ki kell próbálnod!

Lássuk is a receptet, hogyan készítheted el a saját őszi Aperol Spritzedet!

Összetevők:

  • 60 ml Aperol
  • 90 ml Prosecco
  • 30 ml sűrű almalé/ ha jobban kedveled akkor készítheted körtelével is
  • jég ízlés szerint
  • alma/körte
  • fahéj
  • narancs
  • csillagánizs
  • fahéjas cukor

Elkészítés

  1. Keverés: A fenti összetevőket keverd össze egy shakerben, majd jöhet a tálalás!
  2. Tálalás: A pohár szélét kend be egy szelet naranccsal, majd forgasd bele fahéjas cukorba. Ezután öntsd bele a koktél, majd mehet az utolsó simítás a díszítés!
  3. Díszítés: A dekorálás fázisában szórj a koktélba néhány gyümölcsöt, vagy őszi fűszert, mutatjuk is, hogy milyeneket:

A koktél díszítéséhez bátran használd a kreativitásodat, tehetsz bele különböző gyümölcsöket: szárított almaszeleteket, körtét, narancsszeletet. Fűszerek közül rakhatsz a koktélodba csillagánizst és fahéjrudat, amik isteni őszi aromát adnak majd az italodnak.

Ha érdekel, hogyan készítheted el körtelével a koktél, akkor kattints a videóra!

@yellowbellykelly 🍐🍁🍂 #falldrinks #fallcocktails #aperolspritz #spritztok #spritzseason #cocktails #cocktail #cocktailideas #cocktailidea #cocktailrecipe #cocktailrecipes #autumn #fallvibes #fyp #fypage ♬ We're Going to Be Friends - The White Stripes

Varázslatos koktélok: így készítsd el otthon Harry Potter leghíresebb bájitalait - RECEPTEKKEL

Három koktél őszre, amiket Harry Potter bájitaltan órája inspirált.

Tomatini koktél: a Bloody Mary ínycsiklandó unokatestvére

Feldobnád magad valami fincsivel, de a Bloody Mary túl komoly, az Aperol Spritz pedig már a könyöködön jön ki? Akkor emeld a tétet az ősz legizgalmasabb koktéljával, a Tomatinivel, ami egyszerre üdítő, pikáns és nagyon trendi.

Tüzes ördög a pohárban: így készítsd el a Devil’s Margarita koktélt

Ha fel szeretnéd tüzelni egy kicsit a hangulatot, akkor megtaláltuk a számodra legmegfelelőbb koktélt, a Devil’s Margarita képében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu