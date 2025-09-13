Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Beköszöntött az ősz és bár imádod a fahájas-almás ízvilágot, de azért még hiányolod a nyári Aperol Spritzet a kezedből? Itt van a tökéletes megoldás, hiszen ki mondta, hogy csak a hőségben élvezheted kedvenc italodat: mutatjuk az őszi Aperol Spritz koktélt!
Újra eljött a szeptember, de te még kívánod a hűsítő koktélokat a kezedből? Mi is így vagyunk vele, ezért utánajártunk, hogy miként tudod elkészíteni a kedvenc Aperol Spritzedet őszi verzióban. A koktél tökéletesen visszaadja a hűvösebb évszak ízvilágát az almának és a fahéjnak köszönhetően, de közben megmarad a vidám, nyári hangulat, amit az Aperol szolgáltat.
Ha épp bulit szervezel a hétvégére, vagy csak feldobnád az egyik estédet, akkor ezt mindenképp ki kell próbálnod!
Lássuk is a receptet, hogyan készítheted el a saját őszi Aperol Spritzedet!
Ha érdekel, hogyan készítheted el körtelével a koktél, akkor kattints a videóra!
