Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Beköszöntött az ősz és bár imádod a fahájas-almás ízvilágot, de azért még hiányolod a nyári Aperol Spritzet a kezedből? Itt van a tökéletes megoldás, hiszen ki mondta, hogy csak a hőségben élvezheted kedvenc italodat: mutatjuk az őszi Aperol Spritz koktélt!

Őszi Aperol Spritz, ha hiányozna a kellemes nyári hangulat.

Forrás: Shutterstock

Őszi Aperol Spritz: koktél, ha kicsit kevernéd az évszakok ízélményeit

Újra eljött a szeptember, de te még kívánod a hűsítő koktélokat a kezedből? Mi is így vagyunk vele, ezért utánajártunk, hogy miként tudod elkészíteni a kedvenc Aperol Spritzedet őszi verzióban. A koktél tökéletesen visszaadja a hűvösebb évszak ízvilágát az almának és a fahéjnak köszönhetően, de közben megmarad a vidám, nyári hangulat, amit az Aperol szolgáltat.

Ha épp bulit szervezel a hétvégére, vagy csak feldobnád az egyik estédet, akkor ezt mindenképp ki kell próbálnod!

Lássuk is a receptet, hogyan készítheted el a saját őszi Aperol Spritzedet!

Összetevők:

60 ml Aperol

90 ml Prosecco

30 ml sűrű almalé/ ha jobban kedveled akkor készítheted körtelével is

jég ízlés szerint

alma/körte

fahéj

narancs

csillagánizs

fahéjas cukor

Elkészítés

Keverés: A fenti összetevőket keverd össze egy shakerben, majd jöhet a tálalás! Tálalás: A pohár szélét kend be egy szelet naranccsal, majd forgasd bele fahéjas cukorba. Ezután öntsd bele a koktél, majd mehet az utolsó simítás a díszítés! Díszítés: A dekorálás fázisában szórj a koktélba néhány gyümölcsöt, vagy őszi fűszert, mutatjuk is, hogy milyeneket:

A koktél díszítéséhez bátran használd a kreativitásodat, tehetsz bele különböző gyümölcsöket: szárított almaszeleteket, körtét, narancsszeletet. Fűszerek közül rakhatsz a koktélodba csillagánizst és fahéjrudat, amik isteni őszi aromát adnak majd az italodnak.

Ha érdekel, hogyan készítheted el körtelével a koktél, akkor kattints a videóra!