Ha ősz, akkor forró csoki, így készítsd el az egészséges, sütőtökös verzióját − RECEPT

Beköszöntött az ősz és a rossz idő, ami azt jelenti, hogy visszatért a pumpkin spice magával ragadó ízvilága. Ha te is szeretnéd kipróbálni ezt az egy egyszerű, nagyon könnyű sütőtökös forró csoki verziót, ami ráadásul még egészséges is, akkor olvass tovább!
Ha egy igazán kényeztető meleg italt szeretnél szürcsölgetni az őszi napjaidon, ami sűrű, krémes állaga miatt akár a desszertek királynője is lehetne, akkor mindenképp készítsd el ezt a szuper könnyű szomjoltót. Azoknak is kifejezetten ajánlott ezt a kicsit sem klasszikus forró csokoládét elkészíteni, akik jobban odafigyelnek a kalóriákra.
A sütőtök az egyik legtáplálóbb őszi étel, mivel magas a vitamintartalma (A, C, és E), tele van ásványi anyagokkal és még a kalóriatartalma is alacsony.
Ezeknek köszönhetően szuper diétás étel, ami segíti az anyagcserét és gyönyörűvé teszi a bőrödet.
Az őszi fáradtságot is elkerülheted a fogyasztásával, mivel hatalmas immunrendszer erősítő.
Ám nem csupán a sütőtöknek vannak előnyei, hanem az étcsokoládénak is: hangulatjavító és stresszcsökkentő hatásai mellett, számos antioxidánst tartalmaz, így csökkenti a testben a gyulladását. Javítja a szív- és érrendszer egészségét és a vérnyomást is csökkenti.
Számos előnyét megismerve, reméljük egyáltalán nem lesz bűntudatod, amikor annyira ízleni fog ez a forró lélekmelengető, hogy hetente elkészíted majd.
A házi forró csoki kb. 15 perc alatt elkészíthető!
