Ha ősz, akkor forró csoki, így készítsd el az egészséges, sütőtökös verzióját − RECEPT

ősz ital Pumpkin Spice Latte sütőtökös forró csokoládé
Kővári F. Luca
2025.09.18.
Igazi lélekmelengető italnak hoztuk el ma a receptjét. Így készítheted el a finom és egészséges italt: a sütőtökös forró csokit.

Beköszöntött az ősz és a rossz idő, ami azt jelenti, hogy visszatért a pumpkin spice magával ragadó ízvilága. Ha te is szeretnéd kipróbálni ezt az egy egyszerű, nagyon könnyű sütőtökös forró csoki verziót, ami ráadásul még egészséges is, akkor olvass tovább!

Sütőtökös forró csoki: megmelengeti majd a szíved a hideg napokon.
Sütőtökös forró csoki: ami felmelegíti a szíved még a hűvös őszi napokon is

Ha egy igazán kényeztető meleg italt szeretnél szürcsölgetni az őszi napjaidon, ami sűrű, krémes állaga miatt akár a desszertek királynője is lehetne, akkor mindenképp készítsd el ezt a szuper könnyű szomjoltót. Azoknak is kifejezetten ajánlott ezt a kicsit sem klasszikus forró csokoládét elkészíteni, akik jobban odafigyelnek a kalóriákra.

Mik a sütőtökös forró csoki előnyei?

A sütőtök az egyik legtáplálóbb őszi étel, mivel magas a vitamintartalma (A, C, és E), tele van ásványi anyagokkal és még a kalóriatartalma is alacsony

Ezeknek köszönhetően szuper diétás étel, ami segíti az anyagcserét és gyönyörűvé teszi a bőrödet.

Az őszi fáradtságot is elkerülheted a fogyasztásával, mivel hatalmas immunrendszer erősítő

Ám nem csupán a sütőtöknek vannak előnyei, hanem az étcsokoládénak is: hangulatjavító és stresszcsökkentő hatásai mellett, számos antioxidánst tartalmaz, így csökkenti a testben a gyulladását. Javítja a szív- és érrendszer egészségét és a vérnyomást is csökkenti. 

Számos előnyét megismerve, reméljük egyáltalán nem lesz bűntudatod, amikor annyira ízleni fog ez a forró lélekmelengető, hogy hetente elkészíted majd. 

Mutatjuk is, miket szerezz be a pumpkin spice forró csokihoz és hogyan készítheted el!

Sütőtökös forró csoki: tökéletes ital lesz az őszi sorozatok mellé.
Hozzávalók 4 fő részére:

  • 500 ml tej
  • 100 g sütőtök (a megsütött belseje vagy sütőtökpüré)
  • 250 g étcsokoládé
  • 2 evőkanál barna cukor/ 2 evőkanál méz
  • 1 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék (ha nincsen, akkor: fahéj, gyömbér, szerecsendió, szegfűszeg)
  • 2 teáskanál vaníliaaroma
  • 1 púpozott evőkanál étkezési keményítő
  • csipet só

Dekorációnak:

  • 300 g tejszínhab 
  • 50 csipet étcsokoládé lereszelve
  • 4 db fahéj rúd vagy csillagánizs

Elkészítés:

A házi forró csoki kb. 15 perc alatt elkészíthető!

  1. Pürésítsd a sütőtökpürét és a tejet botmixerrel egy edényben! 
  2. Melegítsd fel a sütőtökös tejet és add hozzá a fűszereket és a választott édesítőt (a mézet vagy a cukrot)!
  3. Rakd a kicsi darabokra vágott étcsokoládét a sűrű tejes keverékbe és hagyd, hogy felolvadjon! FONTOS: Habverővel folyamatosan kevergesd, hogy ne égjen le az alja!
  4. Miután felforr és besűrűsödött az ital, jöhet a tálalás: öntsd az italokat dekoráld tejszínhabbal, fahéjjal és csillagánizzsal az italodat!

