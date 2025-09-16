Őszi kollagénes sütőtökös saláta, amiért a bőröd is hálás lesz - RECEPT

Kellene valami egészséges, mégis tápláló ebéd, amitől nem éhezel meg egy óra múlva? Íme, az őszi sütőtökös saláta!
Itt az ősz és mindent beborít a pumpkin spice, de te nem akarsz kávézni, hanem egy egészségesebb alternatívát keresel? Ez az őszi sütőtökös saláta nem csak felturbózza az immunrendszered, de még a kollagéntermelésednek is jót fog tenni. Mutatjuk, hogyan készítheted el, ezt a számtalan előnyökkel járó csoda ételt!
Őszi sütőtökös saláta, ha már unod a pumpkin spice-t
A-, C-, és E-vitaminban gazdag: belülről támogatja a szem és a bőr egészségét
tele van ásványi anyagokkal (például: kálium, foszfor, cink): jobb immunrendszer, őszi fáradtság csökkentése
alacsony a kalóriatartalma: segít a fogyásban
magas a rosttartalma: fokozza az anyagcserét
Lássuk is a saláta receptjét!
Hozzávalók:
4 főre
1 kg sütőtök
ízlés szerint só, bors, olívaolaj
2 db alma (lehetőleg piros)
1 evőkanál citromlé
200 gramm quinoa/ ugyanennyi csicseriborsó
1 zacskó rukkola/ bébi spenót
ízlés szerint pirított tökmag
100 gramm feta sajt
1 fej lila hagyma
egy marék dió
egy marék szárított áfonya/gránátalma mag
2 evőkanál méz
Opcionális összetevő: a balzsamecet.
Elkészítés
A sütőtököt megmossuk, vékony szeletekre vágjuk, megszórjuk sóval, borssal és olajjal, majd egy tepsiben 200 fokos sütőben 35-40 perc alatt megsütjük. Közben megfőzzük nagyjából 20 perc alatt a quinoát.
Az almát kis kockákra vágjuk, és locsolunk rá kevés citromlevet, hogy ne barnuljon meg.
A megsütött sütőtököt összekeverjük az almával, a rukkolával, a felvágott feta sajttal, quinoával és vékonyra vágott hagymával.
Végül megszórjuk még ízlés szerint fűszerekkel (mi sót, borsot, kevés chilit, petrezselymet ajánlunk rá). Mehet rá tökmag, áfonya, dió és dresszingként egy kis méz, citromlé és olívaolaj.
Sütéssel együtt nagyjából 40-50 perc alatt el is készül a tápláló sütőtökös salátánk.
Ha szeretnél még inspirálódni, kattints a videóra!
