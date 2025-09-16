Őszi kollagénes sütőtökös saláta, amiért a bőröd is hálás lesz - RECEPT

Itt az ősz és mindent beborít a pumpkin spice, de te nem akarsz kávézni, hanem egy egészségesebb alternatívát keresel? Ez az őszi sütőtökös saláta nem csak felturbózza az immunrendszered, de még a kollagéntermelésednek is jót fog tenni. Mutatjuk, hogyan készítheted el, ezt a számtalan előnyökkel járó csoda ételt!

Ez lesz a kedvenc őszi ételed: sütőtökös saláta.

Forrás: Westend61

Őszi sütőtökös saláta, ha már unod a pumpkin spice-t

Megéheztél és szükséged lenne egy nagyon gyors, könnyű fogásra? Ez az ízletes, tápanyagokkal teli saláta még vendégváróként is a szuperül megállja a helyét. Miért ajánljuk meleg szívvel, hogy legyen ez a fogás az őszi vacsoramenüd része? Mert hihetetlenül egészséges és még a bőröd is hálás lesz érte.

Sütőtökös saláta előnyei

A sütőtök az egyik legtáplálóbb őszi étel:

A-, C-, és E-vitaminban gazdag: belülről támogatja a szem és a bőr egészségét

tele van ásványi anyagokkal (például: kálium, foszfor, cink): jobb immunrendszer, őszi fáradtság csökkentése

alacsony a kalóriatartalma: segít a fogyásban

magas a rosttartalma: fokozza az anyagcserét

Lássuk is a saláta receptjét!

Hozzávalók:

4 főre

1 kg sütőtök

ízlés szerint só, bors, olívaolaj

2 db alma (lehetőleg piros)

1 evőkanál citromlé

200 gramm quinoa/ ugyanennyi csicseriborsó

1 zacskó rukkola/ bébi spenót

ízlés szerint pirított tökmag

100 gramm feta sajt

1 fej lila hagyma

egy marék dió

egy marék szárított áfonya/gránátalma mag

2 evőkanál méz

Opcionális összetevő: a balzsamecet.

Elkészítés

A sütőtököt megmossuk, vékony szeletekre vágjuk, megszórjuk sóval, borssal és olajjal, majd egy tepsiben 200 fokos sütőben 35-40 perc alatt megsütjük. Közben megfőzzük nagyjából 20 perc alatt a quinoát. Az almát kis kockákra vágjuk, és locsolunk rá kevés citromlevet, hogy ne barnuljon meg. A megsütött sütőtököt összekeverjük az almával, a rukkolával, a felvágott feta sajttal, quinoával és vékonyra vágott hagymával. Végül megszórjuk még ízlés szerint fűszerekkel (mi sót, borsot, kevés chilit, petrezselymet ajánlunk rá). Mehet rá tökmag, áfonya, dió és dresszingként egy kis méz, citromlé és olívaolaj.

Sütéssel együtt nagyjából 40-50 perc alatt el is készül a tápláló sütőtökös salátánk.

Ha szeretnél még inspirálódni, kattints a videóra!