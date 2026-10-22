II. Erzsébet királynőnek szigorú szabályai volt a születésnapi tortáját illetően: ehhez ragaszkodott

II. Erzsébet 2022 szeptemberében, 96 éves korában halt meg, 2026. április 21-én ünnepelte volna 100. születésnapját. Egykori séfje, Darren McGrady, aki 11 éven át dolgozott a királyi konyhákban, felidézte, hogy az uralkodó minden évben ugyanazt a tortát kérte az áprilisi, igazi születésnapjára, és a júniusi hivatalos ünnepségére is.

II. Erzsébet királynő minidg ugyanazt a csokitortát kérte születésnapjára

Forrás: PA Wire/Jane Barlow/Northfoto

„Minden évben ugyanaz a torta, ugyanaz a recept: a királynő csokoládés születésnapi tortája” – mondta McGrady.

A receptnek komoly hagyománya volt a királyi családban. Generációkon keresztül adták tovább a palota séfjei, és eredetileg II. Erzsébet nagyanyjához, Mária királynéhoz kötődött, aki 1953-ban, 85 éves korában halt meg.

McGrady szerint a recept annak ellenére sem változott, hogy a konyhai személyzet többször kicserélődött a hosszú évek alatt.

„Tizenegy évet töltöttem a királyi konyhában, és évente kétszer készítettem el a tortát. Azt a receptet használtuk, amelyet egyik királyi séf adott tovább a másiknak” - mondta.

Ilyen volt II. Erzsébet királynő kedvenc csokoládétortája

Köztudott volt, hogy a királynő imádja a csokoládét. McGrady leírása szerint a kedvenc tortája könnyű csokoládés genoise piskótából készült, amelyet krémes étcsokoládé-ganache-sal rétegeztek, majd kívülről is csokoládéval vontak be.

„Csokoládé, csokoládé, csokoládé!” – foglalta össze a séf.

Bár II. Erzsébet nagyon szerette ezt a desszertet, szigorú volt magához, amikor elé került. A királyi konyhában a szokásosnál valamivel nagyobb tortát készítettek, hogy több napon keresztül is ehessen belőle, ugyanis a királynő egyszerre csak „egy kis szeletet” kért, rendkívül fegyelmezett volt az adagokkal. A megmaradt tortát minden alkalommal visszavitték a konyhába, majd másnap ismét felszolgálták.

„Másnap újra felvittük, evett belőle még egy szeletet, aztán a következő napon megint egyet” – mesélte a séf.

Amikor a királynő már nem kért többet belőle, a maradékot a palota dolgozói között osztották szét.

McGrady szerint a Buckingham-palotában különösen ügyeltek arra, hogy semmi ne menjen kárba.