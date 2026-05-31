A királyi családtagok is izzadnak: így hűtik a Buckingham-palotát a legnagyobb hőségben

A legnagyobb kánikulák beköszöntével érkező hőhullámok a királyi család tagjait is rendesen próbára tették. Bár azt gondolhatnánk, hogy a palota vastag falai mögött a monarchia tagjai zavartalanul élvezik a hűvöst, a valóság egészen más. Mivel a Buckingham-palota elavult hűtési rendszerének egyáltalán nem alapfelszereltsége a modern légkondicionáló, így a királyi családtagok egészen más módszerekhez kénytelenek folyamodni.

A Buckingham-palota egyetlen klímával biztosított része a királyi képtár, ami a felbecsülhetetlen értékű műtárgyak és festmények védelmében lett bevezetve.

Csak egyetlen helyen van légkondi a Buckingham-palota épületében

A London belvárosában díszelgő hatalmas Buckingham-palotában a kellemes hőmérséklet fenntartása egy igazi kihívás, ugyanis belterületén mintegy 775 szoba található, köztük több tucat királyi hálótér és monumentális állami fogadóterem. Bár a palota jelenleg csupán a monarchia központi irodájaként szolgál, és nem ez az épület Károly király és Kamilla királyné fő rezidenciája, az uralkodópár és a személyzete mégis rengeteg időt tölt el itt.

Mivel a történelmi komplexum gyökerei egészen az 1700-as évek elejére nyúlnak vissza, az épületet folyamatosan modernizálták az idők során, azonban az eredeti építészeti állapot megőrzése miatt a központi légkondicionálást szinte teljesen kihagyták a rendszerből.

Az egyetlen kivételt ez alól a felbecsülhetetlen értékű festményeket őrző királyi képtár jelenti, ahol a műtárgyak védelmében muszáj volt klímát felszerelni, ám az épület többi részén mindmáig alternatív módszerekkel hűtenek a nyári kánikula alatt.

Károly király a hőmérsékletet is szigorúan szabályozza

III. Károly király elkötelezett környezetvédőként kiemelten figyel az energiafogyasztás minimalizálására, így eszébe sincs a belső tereket utólagos luxusklímákkal felszerelni.

Ráadásul a palotának számtalan hasznos adottsága van, amit a személyzet igyekszik a nyári melegben módszeresen kihasználni; a hűtést így 760 ablak és 1500 ajtó összehangolt kinyitásával oldják meg.

Mivel ehhez a precíz logisztikához az inasoknak folyamatosan nyitniuk és csukniuk kell a hatalmas nyílászárókat, a legforróbb napokon modern, hordozható ventilátorokat is bevetnek a királyi íróasztalok mellett. Az uralkodó annyira komolyan veszi a környezettudatosságot, hogy utasítására a palotában nemcsak nyáron spórolnak, de télen is csupán 19 fokra tekerik a fűtést, a használaton kívüli helyiségekben pedig akár 16 fokig is engedik lehűlni a levegőt.