A királyi családtagok is izzadnak: így hűtik a Buckingham-palotát a legnagyobb hőségben

III. Károly király Buckingham-palota kánikula
Klusovszki Kíra
2026.05.31.
A nyári hőség a brit uralkodó családot sem kíméli, ugyanúgy, mint mindeki más, ők is kénytelenek elviselni a fojtogató kánikulát. A Buckingham-palota épületébe ráadásul központi klíma sincsen bevezetve, így alternatív módszerekkel hűtik a hatalmas épületet.

A legnagyobb kánikulák beköszöntével érkező hőhullámok a királyi család tagjait is rendesen próbára tették. Bár azt gondolhatnánk, hogy a palota vastag falai mögött a monarchia tagjai zavartalanul élvezik a hűvöst, a valóság egészen más. Mivel a Buckingham-palota elavult hűtési rendszerének egyáltalán nem alapfelszereltsége a modern légkondicionáló, így a királyi családtagok egészen más módszerekhez kénytelenek folyamodni.

III. Károly király és Kamilla királyné a Buckingham-palota királyi képtárában nézik a kiállítást.
A Buckingham-palota egyetlen klímával biztosított része a királyi képtár, ami a felbecsülhetetlen értékű műtárgyak és festmények védelmében lett bevezetve. 
 Forrás: Northfoto
  • Hiába nem a Buckingham-palotában laknak a királyi család tagjai, nyáron is igyekeznek lehűteni a belső terét. 
  • A palota falai között nem vezettek be légkondit, így más alternatív módszerekkel küzdenek a hőség ellen. 
  • Károly király ráadásul nemcsak a nagy melegben, hanem a hideg idő alatt is szigorúan szabályozza a hőmérsékletet.

Csak egyetlen helyen van légkondi a Buckingham-palota épületében

A London belvárosában díszelgő hatalmas Buckingham-palotában a kellemes hőmérséklet fenntartása egy igazi kihívás, ugyanis belterületén mintegy 775 szoba található, köztük több tucat királyi hálótér és monumentális állami fogadóterem. Bár a palota jelenleg csupán a monarchia központi irodájaként szolgál, és nem ez az épület Károly király és Kamilla királyné fő rezidenciája, az uralkodópár és a személyzete mégis rengeteg időt tölt el itt. 

Mivel a történelmi komplexum gyökerei egészen az 1700-as évek elejére nyúlnak vissza, az épületet folyamatosan modernizálták az idők során, azonban az eredeti építészeti állapot megőrzése miatt a központi légkondicionálást szinte teljesen kihagyták a rendszerből. 

Az egyetlen kivételt ez alól a felbecsülhetetlen értékű festményeket őrző királyi képtár jelenti, ahol a műtárgyak védelmében muszáj volt klímát felszerelni, ám az épület többi részén mindmáig alternatív módszerekkel hűtenek a nyári kánikula alatt.

Károly király a hőmérsékletet is szigorúan szabályozza 

III. Károly király elkötelezett környezetvédőként kiemelten figyel az energiafogyasztás minimalizálására, így eszébe sincs  a belső tereket utólagos luxusklímákkal felszerelni.

Ráadásul a palotának számtalan hasznos adottsága van, amit a személyzet igyekszik a nyári melegben módszeresen kihasználni; a hűtést így 760 ablak és 1500 ajtó összehangolt kinyitásával oldják meg.

Mivel ehhez a precíz logisztikához az inasoknak folyamatosan nyitniuk és csukniuk kell a hatalmas nyílászárókat, a legforróbb napokon modern, hordozható ventilátorokat is bevetnek a királyi íróasztalok mellett. Az uralkodó annyira komolyan veszi a környezettudatosságot, hogy utasítására a palotában nemcsak nyáron spórolnak, de télen is csupán 19 fokra tekerik a fűtést, a használaton kívüli helyiségekben pedig akár 16 fokig is engedik lehűlni a levegőt. 

