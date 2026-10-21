Ne köretet készíts a fagyasztott brokkoliból: Nigella Lawson receptje lesz az új kedvenced

A recept különösen azoknak lehet jó választás, akik hétköznap sem szeretnének órákat tölteni a konyhában. Nem kell előre kiolvasztani a brokkolit, és hosszú előkészületekre sincs szükség: néhány alapanyag, egy lábas és egy botmixer elég a Nigella Lawson selymes leveséhez.

Nigella Lawson brokkolikrémlevesének titka a Stiltonban rejlik.

Forrás: 123rf

Amiért érdemes kipróbálni Fagyasztott brokkoliból készül, így egész évben könnyen elkészíthető.

A fokhagymás olívaolaj és a kakukkfű mélyebb ízt ad a zöldségnek.

A kéksajt krémessé és karakteressé teszi a levest.

Körülbelül negyedóra főzés után már turmixolható is.

A titok a kéksajtban rejlik

Nigella Lawson a brokkolit nem egyszerűen megfőzi, majd fűszerezi, hanem már a főzés elején ízeket épít köré. Fokhagymával ízesített olívaolajon újhagymát párol, majd szárított kakukkfüvet és fagyasztott brokkolit ad hozzá. Ezután forró zöldségalaplé és morzsolt Stilton sajt kerül a lábasba.

A Stilton egy jellegzetes, intenzív ízű angol kéksajt. Sós, karakteres aromája jól illik a brokkoli enyhe, zöldséges ízéhez, miközben a levesnek gazdagabb állagot ad. Ha nem találunk Stilton sajtot, más kéksajttal is elkészíthetjük, de az íz így nem lesz ugyanaz.

Így készül Nigella Lawson brokkolikrémlevese

Hozzávalók 4 főételnyi vagy 8 kisebb előételnyi adaghoz:

1 kg fagyasztott brokkoli

1,25 liter forró zöldségalaplé

200 g Stilton vagy más kéksajt

3 evőkanál fokhagymás olívaolaj

6 szál újhagyma

2 teáskanál szárított kakukkfű

frissen őrölt fekete bors

1 kisebb piros chili, ízlés szerint

Elkészítés

Melegítsd fel az olajat egy nagyobb lábasban, add hozzá az apróra vágott újhagymát, és párold néhány percig. Szórd bele a kakukkfüvet, majd add hozzá a fagyasztott brokkolit. Kevergesd körülbelül egy percig. Öntsd fel a forró zöldségalaplével, morzsold bele a kéksajtot, majd forrald fel. Fedd le, és főzd körülbelül öt percig, amíg a brokkoli megpuhul. Botmixerrel turmixold teljesen simára. Ha szükséges, melegítsd át újra, majd ízesítsd fekete borssal. Tálaláskor apróra vágott chilivel szórd meg, ha szereted a kissé csípős ízeket.

Miért jó választás a fagyasztott brokkoli?

A fagyasztott zöldség nagy előnye, hogy nem kell megmosni, feldarabolni vagy előre megpárolni, így a főzés jóval gyorsabb. Krémlevesekhez különösen praktikus, hiszen a turmixolás után a friss és a fagyasztott brokkoli közötti állagbeli különbség kevésbé feltűnő.