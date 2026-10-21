Ne köretet készíts a fagyasztott brokkoliból: Nigella Lawson receptje lesz az új kedvenced

A recept különösen azoknak lehet jó választás, akik hétköznap sem szeretnének órákat tölteni a konyhában. Nem kell előre kiolvasztani a brokkolit, és hosszú előkészületekre sincs szükség: néhány alapanyag, egy lábas és egy botmixer elég a Nigella Lawson selymes leveséhez.
Amiért érdemes kipróbálni
- Fagyasztott brokkoliból készül, így egész évben könnyen elkészíthető.
- A fokhagymás olívaolaj és a kakukkfű mélyebb ízt ad a zöldségnek.
- A kéksajt krémessé és karakteressé teszi a levest.
- Körülbelül negyedóra főzés után már turmixolható is.
A titok a kéksajtban rejlik
Nigella Lawson a brokkolit nem egyszerűen megfőzi, majd fűszerezi, hanem már a főzés elején ízeket épít köré. Fokhagymával ízesített olívaolajon újhagymát párol, majd szárított kakukkfüvet és fagyasztott brokkolit ad hozzá. Ezután forró zöldségalaplé és morzsolt Stilton sajt kerül a lábasba.
A Stilton egy jellegzetes, intenzív ízű angol kéksajt. Sós, karakteres aromája jól illik a brokkoli enyhe, zöldséges ízéhez, miközben a levesnek gazdagabb állagot ad. Ha nem találunk Stilton sajtot, más kéksajttal is elkészíthetjük, de az íz így nem lesz ugyanaz.
Így készül Nigella Lawson brokkolikrémlevese
Hozzávalók 4 főételnyi vagy 8 kisebb előételnyi adaghoz:
- 1 kg fagyasztott brokkoli
- 1,25 liter forró zöldségalaplé
- 200 g Stilton vagy más kéksajt
- 3 evőkanál fokhagymás olívaolaj
- 6 szál újhagyma
- 2 teáskanál szárított kakukkfű
- frissen őrölt fekete bors
- 1 kisebb piros chili, ízlés szerint
Elkészítés
- Melegítsd fel az olajat egy nagyobb lábasban, add hozzá az apróra vágott újhagymát, és párold néhány percig.
- Szórd bele a kakukkfüvet, majd add hozzá a fagyasztott brokkolit. Kevergesd körülbelül egy percig.
- Öntsd fel a forró zöldségalaplével, morzsold bele a kéksajtot, majd forrald fel.
- Fedd le, és főzd körülbelül öt percig, amíg a brokkoli megpuhul.
- Botmixerrel turmixold teljesen simára. Ha szükséges, melegítsd át újra, majd ízesítsd fekete borssal.
- Tálaláskor apróra vágott chilivel szórd meg, ha szereted a kissé csípős ízeket.
Miért jó választás a fagyasztott brokkoli?
A fagyasztott zöldség nagy előnye, hogy nem kell megmosni, feldarabolni vagy előre megpárolni, így a főzés jóval gyorsabb. Krémlevesekhez különösen praktikus, hiszen a turmixolás után a friss és a fagyasztott brokkoli közötti állagbeli különbség kevésbé feltűnő.
A receptben a kéksajt adja a fő ízélményt, ezért nem szükséges tejszínnel tovább gazdagítani. Egy szelet pirított kenyérrel vagy ropogós pirítóssal tartalmas ebédként vagy könnyű vacsoraként is megállja a helyét.
Ha eddig csak köretként került a tányérodra a fagyasztott brokkoli, ez a leves jó alkalom arra, hogy másképp is kipróbáld.
Próbálj ki még több ízletes receptet