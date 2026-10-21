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recept

Ne köretet készíts a fagyasztott brokkoliból: Nigella Lawson receptje lesz az új kedvenced

recept fagyasztott brokkoli nigella lawson stilton leves
Life.hu
2026.10.21.
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A fagyasztott brokkoli praktikus, olcsó, és mindig kéznél van, mégis sokan csak gyors köretként gondolnak rá. Nigella Lawson azonban egészen más szerepet szán neki: olyan krémlevest készít belőle, amelyben a zöldség, a fűszerek és a karakteres kéksajt együtt adnak gazdag ízt.

A recept különösen azoknak lehet jó választás, akik hétköznap sem szeretnének órákat tölteni a konyhában. Nem kell előre kiolvasztani a brokkolit, és hosszú előkészületekre sincs szükség: néhány alapanyag, egy lábas és egy botmixer elég a  Nigella Lawson selymes leveséhez.

Nigella Lawson brokkolikrémlevese
Nigella Lawson brokkolikrémlevesének titka a Stiltonban rejlik.
Forrás: 123rf

Amiért érdemes kipróbálni

  • Fagyasztott brokkoliból készül, így egész évben könnyen elkészíthető.
  • A fokhagymás olívaolaj és a kakukkfű mélyebb ízt ad a zöldségnek.
  • A kéksajt krémessé és karakteressé teszi a levest.
  • Körülbelül negyedóra főzés után már turmixolható is.

A titok a kéksajtban rejlik

Nigella Lawson a brokkolit nem egyszerűen megfőzi, majd fűszerezi, hanem már a főzés elején ízeket épít köré. Fokhagymával ízesített olívaolajon újhagymát párol, majd szárított kakukkfüvet és fagyasztott brokkolit ad hozzá. Ezután forró zöldségalaplé és morzsolt Stilton sajt kerül a lábasba.

A Stilton egy jellegzetes, intenzív ízű angol kéksajt. Sós, karakteres aromája jól illik a brokkoli enyhe, zöldséges ízéhez, miközben a levesnek gazdagabb állagot ad. Ha nem találunk Stilton sajtot, más kéksajttal is elkészíthetjük, de az íz így nem lesz ugyanaz.

Így készül Nigella Lawson brokkolikrémlevese

 

Hozzávalók 4 főételnyi vagy 8 kisebb előételnyi adaghoz:

  • 1 kg fagyasztott brokkoli
  • 1,25 liter forró zöldségalaplé
  • 200 g Stilton vagy más kéksajt
  • 3 evőkanál fokhagymás olívaolaj
  • 6 szál újhagyma
  • 2 teáskanál szárított kakukkfű
  • frissen őrölt fekete bors
  • 1 kisebb piros chili, ízlés szerint

Elkészítés

  1. Melegítsd fel az olajat egy nagyobb lábasban, add hozzá az apróra vágott újhagymát, és párold néhány percig.
  2. Szórd bele a kakukkfüvet, majd add hozzá a fagyasztott brokkolit. Kevergesd körülbelül egy percig.
  3. Öntsd fel a forró zöldségalaplével, morzsold bele a kéksajtot, majd forrald fel.
  4. Fedd le, és főzd körülbelül öt percig, amíg a brokkoli megpuhul.
  5. Botmixerrel turmixold teljesen simára. Ha szükséges, melegítsd át újra, majd ízesítsd fekete borssal.
  6. Tálaláskor apróra vágott chilivel szórd meg, ha szereted a kissé csípős ízeket.

Miért jó választás a fagyasztott brokkoli?

A fagyasztott zöldség nagy előnye, hogy nem kell megmosni, feldarabolni vagy előre megpárolni, így a főzés jóval gyorsabb. Krémlevesekhez különösen praktikus, hiszen a turmixolás után a friss és a fagyasztott brokkoli közötti állagbeli különbség kevésbé feltűnő.

A receptben a kéksajt adja a fő ízélményt, ezért nem szükséges tejszínnel tovább gazdagítani. Egy szelet pirított kenyérrel vagy ropogós pirítóssal tartalmas ebédként vagy könnyű vacsoraként is megállja a helyét.

Ha eddig csak köretként került a tányérodra a fagyasztott brokkoli, ez a leves jó alkalom arra, hogy másképp is kipróbáld.

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