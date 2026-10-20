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Nem a tejszíntől lesz krémes sütőtökleves: ettől a titkos hozzávalótól lesz igazán selymes

recept leves tofu sütőtök
Life.hu
2026.10.20.
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Ősszel aligha van jobb egy forró, sűrű sütőtöklevesnél, az állaga azonban recepttől függően eltérhet. Van egy kevésbé megszokott hozzávaló, amely tejszín nélkül is különösen krémessé teszi, ráadásul növényi fehérjével is gazdagítja a levest.

A krémes sütőtökleves titka a selyemtofu. Finom, lágy állaga miatt beleolvad a levesbe, nem nyomja el a sütőtök ízét, ráadásul növeli az étel fehérjetartalmát. A végeredmény egyszerre lesz selymes, tartalmas és krémes.

A sütőtökleves selyemtofutól lesz igazán krémes
A sütőtökleves a selyemtofutól lesz igazán krémes
Forrás: Life.hu/ AI

Krémes, fehérjedús sütőtökleves selyemtofuval

Hozzávalók:

  • 1 Hokkaido tök, kb. 1 kg
  • 1 közepes édesburgonya, kb. 250 g, opcionális
  • 1 evőkanál olaj, például olíva- vagy kókuszolaj
  • 1 vöröshagyma, felkockázva
  • 2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 1 kisebb darab gyömbér, kb. 15 g, felaprítva
  • 1 csomag selyemtofu, kb. 300 g
  • 1 konzerv kókusztej
  • kb. 480 ml zöldségalaplé
  • 1 teáskanál őrölt pirospaprika
  • ½ teáskanál kurkuma
  • ½ teáskanál őrölt koriander
  • só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. A sütőtököt vágd félbe, kanállal távolítsd el a magokat, majd a feleket vágd további negyedekre. Az édesburgonyát több helyen szurkáld meg villával.

2. A sütőtökdarabokat és az édesburgonyát kend meg kevés olívaolajjal, majd tedd sütőpapírral bélelt tepsire. Süsd körülbelül 40 percig, amíg mindkettő teljesen megpuhul.

3. Közben egy nagyobb lábasban közepes lángon melegíts kevés olajat, majd 6–8 perc alatt párold puhára a hagymát. Add hozzá a fokhagymát és a gyömbért, és kevergetve pirítsd további egy percig.

4. A megsült édesburgonyát hámozd meg, majd a sütőtök húsával és a fűszerekkel együtt tedd a lábasba. Öntsd fel a zöldségalaplével és a kókusztejjel, forrald fel, majd vedd kisebbre a lángot, és főzd további 5–10 percig, hogy az ízek összeérjenek.

5. Vedd le a levest a tűzről, add hozzá a selyemtofut, majd botmixerrel pürésítsd teljesen krémesre. Kóstold meg, és ha szükséges, ízesítsd tovább. Ha túl sűrűnek találod, kevés alaplével hígíthatod.

6. Tálaláskor megszórhatod földimogyoróval, ropogósra sült csicseriborsóval, tökmaggal vagy aprított petrezselyemmel, de egy kevés kókuszjoghurtot is csorgathatsz a tetejére.

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