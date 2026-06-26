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egészség

Szörnyű betegségben szenved Nigella Lawson: rosszabbodott az állapota

egészség betegség Nigella Lawson
Nagy Anna
2026.06.26.
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Az ismert tévés szakács először beszélt betegségéről. Nigella Lawson már hozzászokott állapotához, ami mostanában súlyosbodott.

A 66 éves Nigella Lawson nem sokszor nyilatkozik egészségi állapotáról, de most kivételt tett. Kiderült, milyen betegségben szenved már évek óta, ami most rosszabbodott.

Nigella Lawson 2024-ben.
Nigella Lawson 2024-ben. 
Forrás: Sunday/Mischief/Ocado/SWNS/Northfoto

Nigella Lawson betegsége: ettől szenved a szakács

A 66 éves Nigella Lawson – aki hatalmas fogyásával hívta fel magára utoljára a figyelmet – már évtizedek óta látja el az embereket jobbnál jobb receptekkel, és törekszik arra, hogy megtanítsa mindenkinek: ne akarjanak tökéletesek lenni. Karrierjét újságíróként kezdte, de mindig a főzés volt a szenvedélye, és végül ebből csinált karriert. 1999-ben indult a főzőműsora, azóta töretlen lendülettel süt-főz. Magánéletétől nem hangos a sajtó, de az ismert, hogy kétszer volt házas, és mindkétszer el is vált, valamint azt is tudni lehet, hogy két gyereke született.

Egészségi állapotáról azonban eddig nem nagyon nyilatkozott, de most – hogy egy újabb műsorban készül szerepelni – kivételt tett. Amikor a ragyogó arcbőre titkáról kérdezték, akkor elárulta, hogy van egy betegsége, ami mostanában rosszabbodott. „Allergiás vagyok a napsütésre" – jelentette ki váratlanul, majd hozzátette, ezzel az állapottal mindig is küzdött, de mostanában rosszabb lett a helyzet. „Ez egész életemben így volt, de mostanában rosszabb lett a helyzet" mondta. Öröm az ürömben az, hogy a napsugárzás elkerülése az egyik legjobb mód a bőr fiatalosságának megőrzéséhez. Emellett Nigella szerint az is fontos, hogy legyen egy kis zsír az arcon. 

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