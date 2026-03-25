Gyors és egyszerű vacsoraötlet: ez a 10 perces pizzapogácsa-recept

Valld be őszintén, hogy a rohanós hétköznapokban neked sincs kedved minden este a konyhában robotolni. Amikor fáradt vagy, nagyon jól tudnak jönni az olyan gyors vacsoraötletek, amelyek egyszerre laktatóak és finomak. Az utóbbi időben egyre népszerűbbek azok az egyszerű, néhány hozzávalóból álló receptek, amelyek nem igényelnek hosszú előkészületet vagy különleges konyhai tudást. Ez a 10 perces pogácsarecept is épp ilyen, ami nemcsak sajtos, de még pizzás is.

Így készítsd el a pizzás sajtos pogácsareceptet!

Forrás: 123rf.com

Miért imádjuk ezt a pogácsareceptet? Villámgyorsan megvan, és még konyhatündérnek sem kell lenni hozzá.

Egyszerű alapanyagokból áll, ráadásul mártogatós nélkül is megállja a helyét.

Kívül ropogós, belül lágy és sajtos, így nemcsak ízében emlékeztet a pizzára.

Ha nincs kedved a tökéletes olasz pizzatésztához, de vágynál az ízeire, akkor ez egy remek alternítva. A pizzás sajtos pogácsa receptjének alapja egy könnyen elkészíthető joghurtos tészta, amihez nincs szükség kelesztésre. Miközben sülnek a pogácsák, gyorsan összedobhatsz hozzá egy pizzás mártogatós szószt, vagy egy medvehagymás pestót, de magában is remek gyors vacsora.

10 perces pizzás sajtos pogácsarecept

Hozzávalók:

150 g görög joghurt

150 g finomliszt

1 teáskanál sütőpor

csipet só

100-120 g mozzarella sajt (kockákra vágva)

1 ek olívaolaj

2 gerezd fokhagyma, zúzva

oregánó, bazsalikom ízlés szerint

Elkészítés

A joghurtot keverd össze a liszttel, sütőporral és sóval, majd gyúrd addig, amíg puha, jól formázható tésztát kapsz. Ha nagyon ragadna, egy kevés liszttel korrigálhatod. A tésztából tépj kisebb darabokat – az egészből 10-12 pogácsa jön ki –, lapítsd ki őket, majd helyezz mindegyik közepébe egy-egy kocka mozzarellát. Formázz belőlük golyókat úgy, hogy a sajtot teljesen befedje a tészta. Ezután tedd őket sütőpapírral kibélelt tepsibe.

Egy kis tálban keverd össze az olívaolajat a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel, majd kend meg vele a golyók tetejét. Már mehetnek is a 180 Celsius fokra előmelegített sütőbe, hogy 10 perc alatt szép aranybarnává süljenek.

Ebben a pizzás sajtos pogácsareceptben a végeredmény a legjobb: kívül enyhén ropogós, belül pedig lágy és krémesen sajtos. Vigyázz, ha még melegen eszed, nehogy megégesd magad, hiszen belül forró!