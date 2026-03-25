Gyors és egyszerű vacsoraötlet: ez a 10 perces pizzapogácsa-recept

gasztro recept pizza pogácsa vacsora
Nincs időd főzni, de valami meleg, laktató finomságra vágysz? Ez a pogácsarecept igazi megmentőként érkezik hozzád. Egyszerű és gyors vacsora, ráadásul remekül hozza az olasz pizza ízeit.

Valld be őszintén, hogy a rohanós hétköznapokban neked sincs kedved minden este a konyhában robotolni. Amikor fáradt vagy, nagyon jól tudnak jönni az olyan gyors vacsoraötletek, amelyek egyszerre laktatóak és finomak. Az utóbbi időben egyre népszerűbbek azok az egyszerű, néhány hozzávalóból álló receptek, amelyek nem igényelnek hosszú előkészületet vagy különleges konyhai tudást. Ez a 10 perces pogácsarecept is épp ilyen, ami nemcsak sajtos, de még pizzás is.

A pogácsarecept alapján készült sós sütemény.
Így készítsd el a pizzás sajtos pogácsareceptet!
Forrás:  123rf.com

Miért imádjuk ezt a pogácsareceptet?

  • Villámgyorsan megvan, és még konyhatündérnek sem kell lenni hozzá.
  • Egyszerű alapanyagokból áll, ráadásul mártogatós nélkül is megállja a helyét.
  • Kívül ropogós, belül lágy és sajtos, így nemcsak ízében emlékeztet a pizzára.

Ha nincs kedved a tökéletes olasz pizzatésztához, de vágynál az ízeire, akkor ez egy remek alternítva. A pizzás sajtos pogácsa receptjének alapja egy könnyen elkészíthető joghurtos tészta, amihez nincs szükség kelesztésre. Miközben sülnek a pogácsák, gyorsan összedobhatsz hozzá egy pizzás mártogatós szószt, vagy egy medvehagymás pestót, de magában is remek gyors vacsora.

10 perces pizzás sajtos pogácsarecept

Hozzávalók:

  • 150 g görög joghurt
  • 150 g finomliszt
  • 1 teáskanál sütőpor
  • csipet só
  • 100-120 g mozzarella sajt (kockákra vágva)
  • 1 ek olívaolaj
  • 2 gerezd fokhagyma, zúzva
  • oregánó, bazsalikom ízlés szerint

Elkészítés

A joghurtot keverd össze a liszttel, sütőporral és sóval, majd gyúrd addig, amíg puha, jól formázható tésztát kapsz. Ha nagyon ragadna, egy kevés liszttel korrigálhatod. A tésztából tépj kisebb darabokat – az egészből 10-12 pogácsa jön ki –, lapítsd ki őket, majd helyezz mindegyik közepébe egy-egy kocka mozzarellát. Formázz belőlük golyókat úgy, hogy a sajtot teljesen befedje a tészta. Ezután tedd őket sütőpapírral kibélelt tepsibe.

Egy kis tálban keverd össze az olívaolajat a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel, majd kend meg vele a golyók tetejét. Már mehetnek is a 180 Celsius fokra előmelegített sütőbe, hogy 10 perc alatt szép aranybarnává süljenek.

Ebben a pizzás sajtos pogácsareceptben a végeredmény a legjobb: kívül enyhén ropogós, belül pedig lágy és krémesen sajtos. Vigyázz, ha még melegen eszed, nehogy megégesd magad, hiszen belül forró!

házi pizzaszósz
Készíts hozzá házi pizzaszószt, hogy a gyors vacsora még teljesebb lehessen.
Forrás:  123rf.com

Extra ötlet: gyors pizzaszósz házilag

Ha szeretnéd kicsit extrázni, készítsd el hozzá az egyik legegyszerűbb pizzaszószt, és mártogasd abba a pogácsákat. Ehhez keverj össze 1 doboz sűrített paradicsomot, 1 teáskanál olívaolajat, 1 gerezd zúzott fokhagymát, ízlés szerint mehet bele só, bors, bazsalikom és egy csipet cukor. Az egészet forrald össze pár perc alatt, és már kész is a selymes, enyhén fűszeres pizzaszósz.

Hasonló ínycsiklandó és gyors receptekért ne hagyd ki ezeket se:

Lusta csajok kedvenc vacsorája: egyserpenyős lasagnerecept

Jól esne egy finom olaszos tésztaétel, de nincs kedved a hosszas főzéshez, és utána sem szeretnéd a fél estédet a mosogatással tölteni? Akkor ezt a lasagnereceptet neked találták ki.

15 perces könnyed randikaja, hogy maradjon energia másra is

Ez a tortillarecept a tökéletes 15 perces vacsora, ami után marad energiád minden másra is.

5 egészséges, ízletes és gyors vacsora a rohanó hétköznapokra

Mutatunk pár tippet, amivel könnyen, gyorsan varázsolhatsz gőzölgő finomságot a tányérodra!


 

 

