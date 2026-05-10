Ezzel az EGYETLEN hozzávalóval mindig tökéletesen omlósak lesznek a pogácsák

recept omlós pogácsa
Nem kell konyhatündérnek lenned ahhoz, hogy tökéletes sós süteményt varázsolj az asztalra. Egy gasztroblogger ugyanis megosztotta azt egy trükköt, amivel bármilyen pogácsa receptet is válassz, a végeredmény tökéletes lesz.

Igen, gyúrni kell és szaggatni, de a végeredmény megéri azt a fél órát, nem? Ha még nem találtad meg a tökéletes pogácsa receptjét, vagy szeretnél finomítani a meglévőn, most maradj velünk!

omlós pogácsa receptje
Így sül az omlós, puha pogácsa.
Az omlós pogácsa ezen az egy hozzávalón múlik

  • Nem is olyan könnyű puha és szépen foszló pogácsát sütni.
  • Sokan azt hiszik, az ő konyhai tehetségükkel van a baj.
  • Egy szakértő most felfedi, mi a titok.

Legyen szó kevert vagy kelttésztáról, a zsiradék egyikből se hiányozhat. De pont ez az, amin sokan elcsúsznak. Thanh Berthou gasztroblogger hosszú ideje kísérletezik, hogy megtalálja a tökéletes pogácsa receptjét. Legyen szó sajtos, burgonyás vagy épp medvehagymás pogácsáról, az omlósságáért egyetlen hozzávaló felel. Erre jött rá legalábbis Thanh, aki egyetlen kulcsfontosságú titkos összetevőre támaszkodik, a disznózsírra. Igen, jól olvastad. És igen, ez pontosan az, amitől a nagymamáink pogácsái annyira finomak és omlósak voltak. És nem, nem kell aggódnod, hiszen még a diétádban is van helyük a zsíros ételeknek.

A gasztroblogger elmondta, ahelyett, hogy hideg margarint morzsolna a pogácsa tésztájához, inkább előveszi a disznózsírt és abból ad a lisztes keverékhez. Rájött ugyanis, hogy ettől lesznek a pogácsák mindig extra magasak, omlósak és puhák. Persze, ezzel nem találta fel a spanyolviaszt, de talán az ötlete segíthet visszatalálnunk az elődjeink finom receptjeihez.

