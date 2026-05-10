Ezzel az EGYETLEN hozzávalóval mindig tökéletesen omlósak lesznek a pogácsák

Igen, gyúrni kell és szaggatni, de a végeredmény megéri azt a fél órát, nem? Ha még nem találtad meg a tökéletes pogácsa receptjét, vagy szeretnél finomítani a meglévőn, most maradj velünk!

Így sül az omlós, puha pogácsa.

Az omlós pogácsa ezen az egy hozzávalón múlik Nem is olyan könnyű puha és szépen foszló pogácsát sütni.

Sokan azt hiszik, az ő konyhai tehetségükkel van a baj.

Egy szakértő most felfedi, mi a titok.

Legyen szó kevert vagy kelttésztáról, a zsiradék egyikből se hiányozhat. De pont ez az, amin sokan elcsúsznak. Thanh Berthou gasztroblogger hosszú ideje kísérletezik, hogy megtalálja a tökéletes pogácsa receptjét. Legyen szó sajtos, burgonyás vagy épp medvehagymás pogácsáról, az omlósságáért egyetlen hozzávaló felel. Erre jött rá legalábbis Thanh, aki egyetlen kulcsfontosságú titkos összetevőre támaszkodik, a disznózsírra. Igen, jól olvastad. És igen, ez pontosan az, amitől a nagymamáink pogácsái annyira finomak és omlósak voltak. És nem, nem kell aggódnod, hiszen még a diétádban is van helyük a zsíros ételeknek.

A gasztroblogger elmondta, ahelyett, hogy hideg margarint morzsolna a pogácsa tésztájához, inkább előveszi a disznózsírt és abból ad a lisztes keverékhez. Rájött ugyanis, hogy ettől lesznek a pogácsák mindig extra magasak, omlósak és puhák. Persze, ezzel nem találta fel a spanyolviaszt, de talán az ötlete segíthet visszatalálnunk az elődjeink finom receptjeihez.

