Borbás Marcsi először beszélt veserákjáról: nem vállalta a kemoterápiát

Hétfőn indult el az Útközben elmeséled című műsor harmadik évada, amelynek első vendége Borbás Marcsi volt. A műsorvezető több korábbi súlyos betegségéről is szó esett, köztük arról is, amelyről eddig nyilvánosan soha nem beszélt: veserákja volt. A műsorvezető még a szülei elől is eltitkolta a diagnózist, nem akarta, hogy aggódjanak érte.

Borbás Marcsi először beszélt arról, hogy veserákal küzdött

Forrás: Mediaworks

„Életük végéig nem mondtam el, hogy min voltam túl. Ezt végigcsináltam úgy, hogy végig mosolyogtam. Nem akartam nekik ekkora aggodalmat okozni" - mondta Borbács Marcsi, majd hozzátette, teljesen biztos volt abban, hogy meg fog gyógyulni.

Borbás Marcsinak nem volt más tünete, csak zsibbadt a lába

Borbás Marcsi kezdetben nem gyanakodott dagantos betegségre, egyetlen panasza volt: zsibbadt a lába. Azt hitte, gerincsérv áll a háttérben.

„Nekem is az egyik nagy szerencsém, hogy időben észrevették. Nekem lezsibbadt a lábam, de semmi egyéb tünet nem volt. Azt hittem, gerincsérvem van, és a gerincsebész találta meg a daganatot, ami nyomta a gerincemet” – idézte fel.

Borbás Marcsi nem vállalta a kemoterápiát, akkori kezelőorvosának pedig a mai napig hálás. Az első kontrollvizsgálat jó hírt hozott: a korábban megnagyobbodott nyirokcsomók addigra eltűntek.

Borbás Marcsi úgy gondolja, mindenkinek a saját meggyőződése alapján kell meghoznia a betegséggel és annak kezelésével kapcsolatos döntéseit. Két dolgot tart különösen fontosnak: a pozitív hozzáállást és a rendszeres szűrővizsgálatokat.

Ezeket olvastad már?