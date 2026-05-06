2026. máj. 6., szerda

Ez a filléres trükk a ropogós édesburgonya titka - Te is mindig elrontod?

Klusovszki Kíra
2026.05.06.
Bármit is próbáltál eddig, mindig szottyadt és ehetetlenül puha lett a végeredmény? Ezzel az egyszerű trükkel azonban könnyen elkerülheted a csalódottságot, finom, és eszméletlenül ropogós lehet az édesburgonya, ahogy azt eredetileg elképzelted.

Ismerős az a csalódott pillanat, amikor a gondosan felszeletelt édesburgonya gerezdeket kihúzod a sütőből, és a várva-várt ropogós hasábok helyett csak egy halom elázott, gumiszerű zöldséget látsz a tepsiben? Bármivel próbálkoztál eddig, legyen szó a legdrágább olajról, egy magasabb hőfokról vagy egy újfajta fűszerezésről a végeredmény mindig ugyanaz a lehangoló, puha textúra maradt, ami maitt inkább nem is kísérletezel tovább vele. A jó hír viszont az, hogy a hiba nem a te készülékedben van, csupán csak a technikában, ami egy új konyhai módszernek köszönhetően pillanatok alatt kiküszöbölhető. 

Az édesburgonya botanikailag a szulákfélék családjába tartozik, így közelebbi rokonságban áll a hajnalkához, mint a hagyományos krumplihoz. 
  • Az édesburgonya alapvető összetételében tér el a sima, házi burgonyától. 
  • A nem megfelelő előkészület miatt gumiszerű lehet a krumpli állaga. 
  • Egy egyszerű alapanyag felhasználásával bárki elérheti a tökéletes állagot. 
  • Az édesburgonya többféleképpen is elkészíthető, attól függően éppen mihez van kedved. 

Miben különbözik az édesburgonya? 

Sokan ott követik el a legnagyobb hibát, hogy pontosan úgy kezelik az édesburgonyát, mint a klasszikus krumplit, pedig kémiailag két teljesen eltérő alapanyagról van szó. 

Míg a klasszikus burgonya tele van keményítővel, ami sütéskor természetes védőréteget von köré, addig édes kivitelezése sokkal több cukrot és vizet tartalmaz, és pontosan ez az oka annak, hajlamos percek alatt megégni kívül, miközben belül még szinte nyers és vizes marad.

Ilyenkor a külső réteg szinte azonnal karamellizálódni kezd, és nem hagyja, hogy a belsejébe távozzon a hő, ezért olyan megoldást kell találni erre a problémára, ami kiegyenlíti azt, amit a természet kisprórolt az édesburgonyából. 

Tiltólista, ha te sem akarsz szottyadt hasábokat

Az édesburgonya elkészítéséhez elengedhetetlen a tökéletes előkészítés, egy könnyed áztatás, ami segít kioldani a zöldségben található természetes cukrot, ezt követően pedig fontos a helyes szárítás is, hiszen, ha vizesen kerül a sütőbe, a pára szinte azonnal elpuhítja a rostokat. Ezt a folyamatot azonban gyakran már azzal is elronthatjuk, hogy már a sütés előtt bőségesen megszórjuk sóval a hasábokat, ami egy végzetes hiba lehet. A só ugyanis további nedvességet von ki a zöldségből, így nem lesz teljesen száraz a krumpli azelőtt, hogy a sütőbe tennénk, azonban garantáljuk vele az elkerülhetetlen, gumiszerű végeredményt. 

Sokan azt a bakit is elkövetik, hogy túl sok olajat használnak, aminek köszönhetően a krumpli ropogós kéreg helyett csak magába szívja a zsiradékot, elnehezítve az ételt, vagy pedig összezsúfolják a tespsiben a gerezdeket, így pedig nem marad közöttük elég hely a forró levegő áramlásának, a darabok pedig sütés helyett egyszerűen megpárolják egymást.

Mivel az édesburgonyának hirtelen, intenzív hősokkra van szüksége ahhoz, hogy a külső rétege karamellizálódjon és megkeményedjen, éppen ezért érdemes végső soron hanyagolni azt is, hogy alacsony hőfokon tesszük a sütőbe, és ez után várjuk a csodálatos végeredményt. 

A ropogós textúra trükkje

Ha nem követted el a fent említett hibákat, akkor elmondom azt a technikát is,a mivel tuti sikeres lesz a ropogós édesburgonya tökéletes állagának elérése. A titkos összetevő, amire a profi séfek is esküsznek ugyanis nem más, mint a keményítő. Mivel az édesburgonyából hiányzik ennek az összetevőnek a természetes tartalma, nekünk kell megadnunk neki ezt a tulajdonságot. 

Miután alaposan kiáztattukés leszárítottuk a hasábokat, egy kevés kukorica- vagy burgonyakeményítővel megszórjuk a tetejét, és alaposan összerázzuk a gerezdeket, hogy minden oldalát beborítsa ez a vékony, porszerű réteg.

Ez a külső borítás lesz az, ami a sütőben pillanatok alatt egy olyan kemény réteget alkot majd, ami elzárja a nedvesség útját, és gondoskodik arról, hogy a krumpli ne csak megsüljön, hanem valóban ropogjon is. Ezzel a jól bevált technikával pedig végre te is elérheted azt az állapotot, ami miatt eddig éttermekbe jártál. 

Különféle módokon is elkészítheted

Bár az alapanyag ugyanaz, a végeredményt nagyban meghatározza, hogy milyen technológiával készíted el, ezért érdemes megtalálnod azt a módszert, amely a legjobban passzol az ízlésedhez. 

  • Sütőben sütve 

Ez a legegyszerűbb, mégis ennél a pontnál a legkönnyebb elrontani. Miután a szárazra törölt hasábokat vékonyan bevontad keményítővel és egy kevés olajjal, sorakoztasd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire, ügyelve arra, hogy a hasábok ne érintsék egymást. Ezt követően süsd 210-22 fokon 25 percig légkeveréssel, a felénél pedig forgasd is meg őket. A sütés utolsó 2 percében nyisd ki a sütőajtót résnyire, hogy a felesleges gőz távozhasson, ha elkészült pedig csak az után sózd meg. 

  • Olajban sütve 

Ha a klasszikus, semmivel össze nem téveszthető, roppanósan zsíros sült krumpli élményére vágysz, akkor ez a technika lesz az abszolút befutó nálad. Ugyan ennél az elkészítési módnál is fontos a keményítő, a felesleget alaposan rázd le róla. Az olaj legyen forró, de még ne füstöljön, és ne is rakj bele túl sokat egyszerre, mert hajlamosak lehűteni azt, így roppanó élmény helyett inkább csak megszívja magát zsiradékkal. 

Ha igazán profi akarsz lenni, alkalmazz két lépcsős sütést; először 5 percig közepes lángon tedd hevítsd, vedd ki, hagyd hűlni, majd a tálalás előtt 2 percben tűzforró olajban húzz rá egy extra ropogós kérget.

  • Airfryer 

Akármennyire is szeretjük, sajnos ennél a technikánál akkor a legnagyobb a bukás veszélye, ha friss krumplit használsz, azonban létezik megoldás. Bár sokan csodafegyvernek tartják, a friss édesburgonyával ez a gép is csak akkor bánik kesztyűs kézzel, ha betartod a szabályokat. Csak vékony rétegben pakold a keményítővel átforgatott hasábokat a kosárba, ezt követően fújd le kevés olajspray-vel, majd 200 fokon, 5 percenkénti alapos rázogatás mellett süsd őket készre. 

