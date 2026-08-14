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Horváth Angéla
2026.08.14.
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A népszerű zöld istennő (green goddess) dresszing egyik változatában egy egyszerű trükkel érik el a különösen krémes állagot.

A forró napokon jól jönnek azok az ebédek, amelyekhez még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni. Egy friss saláta erre tökéletes választás lehet. A zöld istennő salátaöntet  pedig a hozzáadott vajbabnak és selyemtofunak köszönhetően minden zöldséget mennyei étellé változtat.

A zöld istennő salátaöntet királyi eledellé változtatja a zöldségeket
A zöld istennő salátaöntet királyi eledellé változtatja a zöldségeket
Forrás: Life.hu / AI

Selyemtofu és avokádó szuperkrémes, zöldfűszeres öntetté turmixolva, ropogós római salátával, uborkával, újhagymával és nagy, szaftos vajbabbal összeforgatva. Kell ennél laktatóbb és finomabb vacsora? Mutatjuk a receptet!

Zöld istennő salátaöntet: mennyei étellé változtat minden zöldséget

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

Az öntethez:

  • 300 g selyemtofu
  • 30 g friss bazsalikom
  • 50 g bébispenót
  • 1 avokádó
  • 2 citrom leve
  • 2 evőkanál almaecet
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 25 g sörélesztőpehely
  • jéghideg víz
  • só ízlés szerint

A salátához:

  • 2 újhagyma
  • 1 uborka
  • 2 rómaisaláta-szív
  • 700 g vajbab
  • 4 evőkanál vegyes mag

Elkészítés:

1. Tedd turmixgépbe a selyemtofut, a bazsalikomot, a spenótot, az avokádót, a citromlevet, az almaecetet, a fokhagymát és a sörélesztőpelyhet, majd dolgozd simára. Ha túl sűrű az öntet, adj hozzá kevés jéghideg vizet, végül sózd ízlés szerint.

2. A vajbabot szűrd le és öblítsd át. Az újhagymát karikázd fel. Az uborkát vágd hosszában ketté, kanalazd ki a magos közepét, majd kockázd fel. A római salátát vágd körülbelül egy centiméter széles csíkokra.

3. Tedd a babot, az uborkát és a salátát egy nagy tálba, öntsd rá az öntetet, majd forgasd össze. Tálald azonnal.

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