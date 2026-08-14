A forró napokon jól jönnek azok az ebédek, amelyekhez még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni. Egy friss saláta erre tökéletes választás lehet. A zöld istennő salátaöntet pedig a hozzáadott vajbabnak és selyemtofunak köszönhetően minden zöldséget mennyei étellé változtat.
Selyemtofu és avokádó szuperkrémes, zöldfűszeres öntetté turmixolva, ropogós római salátával, uborkával, újhagymával és nagy, szaftos vajbabbal összeforgatva. Kell ennél laktatóbb és finomabb vacsora? Mutatjuk a receptet!
Zöld istennő salátaöntet: mennyei étellé változtat minden zöldséget
Hozzávalók 2-3 adaghoz:
Az öntethez:
- 300 g selyemtofu
- 30 g friss bazsalikom
- 50 g bébispenót
- 1 avokádó
- 2 citrom leve
- 2 evőkanál almaecet
- 1 gerezd fokhagyma
- 25 g sörélesztőpehely
- jéghideg víz
- só ízlés szerint
A salátához:
- 2 újhagyma
- 1 uborka
- 2 rómaisaláta-szív
- 700 g vajbab
- 4 evőkanál vegyes mag
Elkészítés:
1. Tedd turmixgépbe a selyemtofut, a bazsalikomot, a spenótot, az avokádót, a citromlevet, az almaecetet, a fokhagymát és a sörélesztőpelyhet, majd dolgozd simára. Ha túl sűrű az öntet, adj hozzá kevés jéghideg vizet, végül sózd ízlés szerint.
2. A vajbabot szűrd le és öblítsd át. Az újhagymát karikázd fel. Az uborkát vágd hosszában ketté, kanalazd ki a magos közepét, majd kockázd fel. A római salátát vágd körülbelül egy centiméter széles csíkokra.
3. Tedd a babot, az uborkát és a salátát egy nagy tálba, öntsd rá az öntetet, majd forgasd össze. Tálald azonnal.
Ezeket olvastad már?