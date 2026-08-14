A forró napokon jól jönnek azok az ebédek, amelyekhez még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni. Egy friss saláta erre tökéletes választás lehet. A zöld istennő salátaöntet pedig a hozzáadott vajbabnak és selyemtofunak köszönhetően minden zöldséget mennyei étellé változtat.

A zöld istennő salátaöntet királyi eledellé változtatja a zöldségeket

Forrás: Life.hu / AI

Selyemtofu és avokádó szuperkrémes, zöldfűszeres öntetté turmixolva, ropogós római salátával, uborkával, újhagymával és nagy, szaftos vajbabbal összeforgatva. Kell ennél laktatóbb és finomabb vacsora? Mutatjuk a receptet!

Zöld istennő salátaöntet: mennyei étellé változtat minden zöldséget

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

Az öntethez:

300 g selyemtofu

30 g friss bazsalikom

50 g bébispenót

1 avokádó

2 citrom leve

2 evőkanál almaecet

1 gerezd fokhagyma

25 g sörélesztőpehely

jéghideg víz

só ízlés szerint

A salátához:

2 újhagyma

1 uborka

2 rómaisaláta-szív

700 g vajbab

4 evőkanál vegyes mag

Elkészítés:

1. Tedd turmixgépbe a selyemtofut, a bazsalikomot, a spenótot, az avokádót, a citromlevet, az almaecetet, a fokhagymát és a sörélesztőpelyhet, majd dolgozd simára. Ha túl sűrű az öntet, adj hozzá kevés jéghideg vizet, végül sózd ízlés szerint.

2. A vajbabot szűrd le és öblítsd át. Az újhagymát karikázd fel. Az uborkát vágd hosszában ketté, kanalazd ki a magos közepét, majd kockázd fel. A római salátát vágd körülbelül egy centiméter széles csíkokra.

3. Tedd a babot, az uborkát és a salátát egy nagy tálba, öntsd rá az öntetet, majd forgasd össze. Tálald azonnal.

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