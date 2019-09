Gáspár Zsolti teljesen odavolt Demcsák Zsuzsa fenekéért, többször hangot is adott neki, majd alaposan szemügyre is vette. Volt is nagy baj otthon ebből.

"Kaptam egy nagy sallert a feleségemtől, tartok is az esti teljes adástól. Neki nagyon nem tetszett a dolog. Én viszont nagyon örültem Zsuzsának, mert már régebben is sokat néztem őt a tévében. Több napot is együtt tölthettünk volna!" - vallotta be Zsolti a Blikknek.