Gáspár Evelin a csalódásokért is hálás, hiszen sokat tanult, és így jött rá, milyen is az a kapcsolat, amilyet valójában szeretne. "Nekem most már férfi kell, nem egy fiú, akit tanítok. Legyen egzisztenciája, esze" - kezdte Evelin, aki elisemrte, korábban akkor is képes volt erőltetni egy kapcsolatot, ha tudta, nincs értelme. Ragaszkodott az illúzióhoz, de ma már nincs így.

Azt is elárulta, milyen volt egy rossz kapcsolata. "Lesz*rt, megcsalt, de még akkor is szerettem. Ma már nem így van! Tavaly októberben szakítottunk, azóta nem ismerkedtem. Nyáron összehozott a sors egy roma fiúval, de végül nem fordult komolyabbra az ismeretség" - árulta el a Hot! Magazinnak Evelin.