Szeptember végén számos országban ünnep a kávé világnapja. Magyarországon nyolcadik alkalommal fognak össze a szakma képviselői, hogy tehetséges, alkotókedvű baristák avassák be a közönséget a kávé világába - közölték az MTI-vel a szervezők.

Közleményük szerint ismert kávémárkák, hazai és külföldi újhullámos mikropörkölők termékei, piaci újdonságok, környezettudatos termékek, filteres eszközök, espresso gépek, kiegészítők, valamint magas minőségű kávék egyaránt lesznek a rendezvényen, ahol a különlegességekből vásárolni is lehet majd.A kávék mellett természetes szörpök, desszertek, koktélok is kóstolhatók lesznek a standokon.

A kávé napján szakmai előadások, bemutatók és a pénzdíjas Baráti Brew Coffee Bajnokság is várja az érdeklődőket, a színpadon pedig több előadás is zajlik a verseny mellett. Megismerhetők lesznek például a magyarországi és külföldi kávétrendek, de az előadók válaszokat keresnek arra is, hogy miként maradhat egy kávézó innovatív hely éveken keresztül.

A szervezők kiemelték: az egyik legizgalmasabb kóstolóprogram az lesz, amikor két hazai pörkölő megmutatja, milyen kávét ihatnak a vendégek a magyarországi Michelin-csillagos és top éttermekben.

A kiállítótérben képzőművészeti alkotásokkal is találkozhat a közönség: a festéket ezúttal a kávé helyettesíti Czirok Róbert ZaccArt minikiállításán.