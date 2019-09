"Október 9-én már 31 éves leszek! A testem már nem úgy reagál dolgokra, mint terhesség előtt, vagy akár huszonévesen! Éppen ezért próbálom a heti 3 edzést betartani + 1 Réka tornát! Nem mondanám, hogy nagyon hajlamos vagyok a hízásra, igazából, ha minden nap fehér kenyeret ennék, akkor is annyi kg lennék, mint most! Legalábbis szerintem. Nem figyelek 100%-osan az étkezésemre, gondolok itt moziban egy popcornra, vagy itthon egy jó rakott krumplira, vagy barátnőmnél egy jó tojásos nokedlire, vagy egy jó hideg colára egy fincsi ebéd után, de..." - kezdi posztját Pamela, aki a folyatatásban azt is elárulta, hogybár nem mond le minden finomságról, a testedzést nagyon fontosnak tartja.