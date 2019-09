A 44 éves Kaiser Edének komoly tervei vannak szabadulását követően: lakhatása biztosított, munkája is lesz és addig még le szeretné tenni az érettségi írásbeli részét is. A Borsnak adott interjújával nem titkolt célja, hogy az emberek többé ne úgy tekintsenek rá, mint akinek köze volt a móri mészárláshoz.

„A barátaim építőipari vállalkozásában fogok dolgozni, de az első utam a szüleimhez vezet majd. A lakhatásom is megoldott, bár a régi lakásomba nem szívesen mennék vissza. Onnan vittek el a rendőrök" (...) „Tagja voltam korábban egy színházi csoportnak, akikkel jártunk diákokhoz. Drogprevenciós interaktív beszélgetéseket folytattunk. A jövőben is szeretnék a fiataloknak segíteni nyilvánosan a saját példámból okulva. Úgy érzem, ezt meg is kell tennem" – mesélte a Borsnak.

„Gondolkodtam a névváltoztatáson, sőt ajánlották is, de előbb-utóbb úgyis kiderülne, hogy ki vagyok. Átok és egyben áldás is nekem ez az ügy. Átok, hogy a móri bűncselekménnyel azonosítottak, de áldás, hogy sikerült tisztázni az igazságot."