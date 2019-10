Tóth Gabi karácsony környékén ad életet első kisbabájának. Mióta kiderült a terhesség, Verát is folyamatosan arról kérdezik, ők mikor vállalnak gyereket kedvesével.

Tóth Verát folyamatosan arról faggatják, tetsvére után ő mikorra tervezi a családalapítást. Őszintén mesélt jövőbeli terveiről az énekesnő.

„Sokan azt hiszik, hogy Gabi terhessége engem is gyerekvállalásra késztet. De igazából annyira el vagyok foglalva azzal, hogy a húgom hamarosan szülni fog, hogy a saját magam jövője eszembe sem jut. Biztos más lesz, ha majd a kezemben tarthatom a bébit, hiszen a testvérek gyakran meghozzák a vágyat a gyerekvállalásra, de most nem ez van az első helyen nálam. Természetesen szeretnék egyszer gyereket, de mégiscsak tíz hónapja vagyunk együtt Zolival. Örülünk, ha lesz bébi, szeretettel fogadjuk, de nem beszélünk róla nap mint nap. Így van ez rendjén. Meg kell bízni a másikban, meg kell nyílni egymás felé, és meg is kell érni egy babára" - mondta el a Story Magazinban Vera.