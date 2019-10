Igazi polihisztor Varga Viktor, aki az utóbbi időben csak az alkotásnak él. Az énekes egyre közelebb kerül a természethez, ez pedig alkotói munkájára is kihat. „Izgalmas dolgokat csinálok a zenei munkásságomban is. Gyakran felpakolom a hangszereimet, viszek magammal egy áramforrást, keresek egy szinte érintetlen, csendes helyet a természetben és improvizatívan zenélek. Ezeket a zenéléseket rögzíteni is szoktam. Az a tervem, hogy bejárom így Magyarországot" – árulta el az Édesítőben Varga Viktor, aki ha épp nem zenél a képzőművészetnek hódol.

„Apukám végzettsége szerint szobrász. Nagypapám festőművész volt. A gyerekkoromat a műtermeikben töltöttem, ott nőttem fel" – mondta az énekes, aki maga is rendszeresen fest és szobrászkodik. Sőt, egy saját közlekedési eszközt is tervezett. „Szerettem volna elhozni a szörfélményt a szárazföldre is. Terveztem egy deszkát, amivel 100 km-t tudsz közlekedni, 50 km/órás sebességgel. Irgalmatlan tempót diktál ez az eszköz és úgy tudsz vele fordulni, akár egy szörfdeszkával" – mesélte Varga Viktor, aki mindezek mellett a szabás-varrást is kitanulta. „Vettem egy régi, ipari varrógépet, ezen tanultam meg varrni két hónap alatt. Tíz ruhát készítettem először, azok voltak a mintadarabok. Kettőt leszámítva - ami túl szűk lett - a másik nyolc jól sikerült. A varrással azóta se hagytam fel, több, mint harminc ruhát varrtam már. Főleg űrhajós ruhákat, nekem azok tetszenek a legjobban" – árulta el a műsorvezetőnek, Molnár Andinak az énekes.