Palik László volt a FEM3 Café vendége, ahol új műsora, a Fuss, család, fuss! mellett beszélt egy kicsit a családjáról is. Elárulta, gyermekei hamar kitalálták, felnőttként mivel szeretnének foglalkozni. Nagylánya már nyolcévesen tudta, hogy biztonságpolitikai szakértő lesz belőle, míg fia, Vilmos asztrofizikusként képzeli el magát.

„Vilmos 13 éves, minden érdekli szerencsére, és én ezt nagyon szeretem. Nyolcéves kora óta tudja, hogy ő mi szeretne lenni. Ezt én már a lányommal is végigéltem. Az első néhány évben az ember nem veszi komolyan. Nyolcéves volt, amikor megmondta, hogy biztonságpolitikai szakértő akar lenni. Most 29 évesen, és nagyon sikeres biztonságpolitikai szakértő. Hogy ő ezt nyolc évesen hogyan találta ki, ezt ne kérdezzétek tőlem... A fiam kitalálta, hogy asztrofizikus lesz, és nála ezt természetesnek fogtam fel, most 13 és még mindig asztrofizikus szeretne lenni és ezért tesz is."