Az előző évadban kiesett, ám most újra visszatért. Lakatos László volt az, aki nem bírta a kritikát és visszavágott a bíráknak.

Az amatőr szakács által készített ételre érkezett építő jellegű kritikát „torolta meg" László - írta meg a Ripost.

„Emberek vagyunk, hárman vannak, magukon kívül még jó pár millió ember él a Földön, oké?" – reagált csípőből a versenyző, majd Krausz Gáborral kezdett személyeskedni. „Fogalmam sincs, hogy ki vagy igazából, de nem akarlak megbántani... Maximum annyit tudok rólad, hogy Tóth Gabival jöttél össze."

Ezt Krausz sem hagyhatta szó nélkül

:

„Én is meghallgattalak, még ha hülyeség is, amit mondtál. Azt javaslom, az álmokat akkor kergesd, ha reális. Te nem leszel szakács. Másodjára jöttél ide, és másodjára is sz*rt hoztál. Nagyon szépen kérlek, jövőre ne gyere vissza!"