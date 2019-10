Hopp Csilla és L.L. Junior másfél hónappal ezelőtt vesztették el három éves kisfiukat. A tragédia óta rengeteg hír jelent meg, Junior is többször nyilatkozott, Csilla azonban most először szólalt meg.

Hopp Csilla a Fókusz kamerái előtt mesélt érzéseiről, illetve elárulta azt is, mi igaz a sok híresztelésből.

Leszögezte, hogy teljesen ép elmeállapotban van, képes önállóan nevelni kisfiát, Lacikát és szeretné is. Junior viszont annak érdekében tesz meg mindent, hogy a kicsi nála maradhasson. Szeretné, ha Csilla csak kéthetente felügyelet mellett láthatná a kisfiút, mondta el a megtört édesanya.

Mesélt Dávidka tragédiájáról, a fájdalmáról. Kijelentette, hogy ami történt egy szörnyű baleset volt és zokogva beszélt arról, mennyire nagy csodának élte meg ezt a három együtt töltött évet is.

"Szeretném ha az emberek nem ezt a hatalmas tragédiát látnák benne, hanem azt, hogy ő egy igazi csoda. Nem akarok médiaháborút a Lacival. Nem akarom bizonygatni, hogy jól vagyok és nevelni tudom Lacikát. A bíróságon mindent be fogok bizonyítani(...) Minden anya megértheti, hogy ha ott sem vagyok, akkor is magamat hibáztatnám. Hibáztatom magam és szerintem fogom is életem végéig. De Lacikának szüksége van rám és arra is, hogy ne hibásokat keressünk." - mesélte az összetört édesanya.