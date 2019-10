Több napnyi pakolás, dobozolás, rendszerezés előzte meg Berki Krisztián és felesége költözését. A házaspár már nagyon várta ezt a pillanatot, különösen Mazsi, aki korábbi otthonukból koordinálta a költözést, míg férje új otthonukban várta a költöztetőket. „Ennyire még nem élveztem egy költözést sem. Szerencsére a barátaink is segítségünkre vannak, plusz a költöztetők egy egész hadseregnyi emberrel. Munkamegosztás van, Krisztián a bejárónővel várja a csomagokat az új otthonunkban, míg én a régi lakásunkból segítem az átcuccolást" – mondta a Sláger TV-n látható ÜBERKIrályban Mazsi, aki a logisztikával az egyik szomszédot is felbőszítette.

„A szomszédok már alig várják, hogy elköltözzünk. Ezt a hölgy, – akinek a költöztető autók mögött kellett várakoznia – jelezte is. Gázfröccsöket adott az autójával, jelezve, hogy szeretné, ha minél hamarabb eltűnne előle az autó. Ideges volt a szomszéd, de már megnyugodhat, mert elköltözünk" – tette hozzá Mazsi, akinek férje a legnagyobb nyugalomban várta a költöztetők megérkezését új otthonukban. „Korábban sosem voltam hajlandó jelen lenni a költözéseimnél. Mindig a bejárónőm – aki tizenéve mellettem van – intézte ezt, elég sokszor, hiszen Mazsi előtt nagyjából tízszer költöztem. Nem véletlenül hívott grófúrnak vagy báróúrnak anno a bejárónőm, hiszen én a költözésekkor mindig külföldön voltam és arra jöttem haza, hogy az egész lezajlott. Most azonban itt vagyok, jelen vagyok, azonban a költözésben a feleségem a főnök" – vallotta be a Sláger TV-n minden hétköznap 20:55-től látható ÜBERKIrályban Berki Krisztián.