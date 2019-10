Sajátos módszerrel próbálta elűzni a stresszt Jellinek Tina, aki úgy döntött kipróbálja a hangtálak békét adó erejét. „Egy családanya élete eleve stresszes, hiszen sok mindent ők intézek a családban. Vezetni a háztartást, figyelni a gyerekekre, a férjemre, Mamára. Szeretem mindent percét, de néha azért én is elfáradok és szükségem lenne egy kis nyugalomra" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Tina, aki úgy döntött kipróbálja a hangterápiát.

„Sokat hallottam már a hangtálak nyugtató hatásáról, a szomszédunknak köszönhetően most lehetőségem nyílt, hogy az otthonunkban ki is próbálhassam ezt a relaxációs módszert. A tálak hangja tényleg nyugtató, kicsit aggódtam is, hogy annyira lemegyek alfába, hogy elalszom a meditáció alatt" – mondta Tina, akinek erre nem volt lehetősége, hiszen családja nem sok nyugalmat hagyott neki, míg ő megpróbált kikapcsolni. „Amikor egy kicsit szeretnék magammal foglalkozni mindig kudarcba fullad a dolog. Most épp kis Tina keresett égen-földön, biztos, hogy akkor akar valamit, amikor egy kicsit lazítanék. Vagy épp Emilre jön rá az ötperc...nem tudom hol tudnék nyugalmat találni, de lehet fel is hagyok ennek a keresésével" – mondta Tina a 19:55-től látható Drága családomban, majd úgy döntött, meghagyja másnak a hangterápiát.