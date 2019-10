Frei Tamás sokak által irigyelt életet él: ingázik Budapest, Firenze, Florida és Nizza között, de emellett is rengeteget utazik, idén például Japánban és Ausztráliában is járt már. A mostanában íróként tevékenykedő egykori tévés most a BEST magazint látta vendégül olaszországi otthonában. A lapnak elárulta, gyermekei egyetemisták, gyakran meglátogatják őt. Emellett sokat van együtt párjával. Róla nem árult el túl sokat, csupán annyit, hogy a jövőjét csakis magyar hölggyel tudja elképzelni.

„Csak magyar nővel tudom elképzelni az életemet, hiába beszélek pár nyelven, fontos nekem az anyanyelv. Nem egyszerű engem lekövetni, mert olyan szabad foglalkozás kell hozzá, amilyen nekem van, vagy saját vállalkozás. Az pedig extrán bonyolítja a dolgot, ha van gyereke, aki iskolába jár Magyarországon... Úgy fogalmaznám meg egy regényes hasonlattal a helyzetemet, hogy a válásom óta, lassan két évtizede íródik életem nagy regénye, amiben adódtak epizódszereplők, de az ember igazából a főszereplőt keresi örökké. Remélem, happy end lesz a vége, mert akkor jó minden regény."