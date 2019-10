Vajna Timi férje, Andy Vajna halála óta teljesen összetört. Az öregy nem tudja feldolgozni férje halálát. Az örökségért folytatott harcba pedig bele is betegedett.

Hiába zárult le itthon Andy Vajna hagyatéki tárgyalása, az özvegy egyelőre semmit sem kap meg a állítólag közel 38 milliárd forintra becsült vagyonból. Timi elmondta, nagyon hosszú és gyötrelmes út vár még rá. Hamarosan Amerikába kell utaznia.

"A legnehezebb része még csak most vár rám Amerikában. Ugyan a magyarországi hagyatéki tárgyalás lezárult, az örökséghez még nem jutok hozzá. Bonyolult és hosszadalmas procedúra vár rám, hiszen Andy magyar cégei az amerikai cégekbe futnak be" - mesélte a Blikknek Timi, akit annyira megviselt ez a néhány hónapja tartó rémálom, hogy nem csak lelkileg, de fizikálisan is megbetegedett.

"Embert próbáló és lelkileg kimerítő, rengeteg stresszt tartogató időszakon megyek keresztül, a férjemet gyászolva. A sok lelki gyötrelem miatt már fizikálisan is belebetegedtem a végeláthatatlan tortúrába. Lázas állapotban tárgyalok az ügyvédekkel."